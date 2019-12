Stad ondersteunt provinciale oproep naar landbouwers voor aanleg van waterbuffers Timmy Van Assche

22 december 2019

15u38 0 Oudenburg De provincie West-Vlaanderen wil landbouwers en burgers weerbaar maken tegen extreem weer. Daarom slaan Inagro en de provinciale dienst Waterlopen de handen in elkaar om het waterbeleid te versterken. Oudenburg ondersteunt de samenwerking en lanceert een oproep voor de aanleg voor waterbuffers.

Het provinciebestuur is op zoek naar landbouwers die willen investeren in een waterbuffer op hun percelen. “Zo breiden ze hun eigen watervoorraad uit en beschermen ze de gemeenschap tegen wateroverlast”, luidt de motivatie. Oudenburg ondersteunt de oproep. “Concreet bouwen landbouwers een watervoorraad op tijdens hoge waterstand en bij hevig onweer. Zo beschikken ze over water voor irrigatie tijdens droge periodes. Daarenboven kunnen landbouwers rekenen op ondersteuning vanuit het provinciebestuur voor de aanleg van het bufferbekken”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld), bevoegd voor landbouw. Zo is er overleg over het technisch ontwerp van de waterput, verzorgt de provincie de opmaak van het aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning met inbegrip van het archeologisch onderzoek, en voorziet het in de werken ter hoogte van de beek, zoals de eventuele bouw van een stuw in de waterloop om de put vlotter te vullen. Daartegenover staan ook enkele inspanningen van de landbouwer zelf, zoals het betalen van de graafwerken en het minstens 20 jaar laten functioneren van de waterput. Tot 5 januari 2020 kunnen geïnteresseerde landbouwbedrijven zich kandidaat stellen via een startdossier bij Inagro op www.inagro.be/waterbuffer.