Stad ondersteunt de Oudenburgse scholen met kinderopvang in coronatijden Timmy Van Assche

15 maart 2020

11u49 0 Oudenburg Het Oudenburgse stadsbestuur zet prioritair in op voldoende kinderopvang in de Oudenburgse scholen en de buitenschoolse kinderopvang De Kikker. De stad heeft daarom een regeling per school op maat uitgewerkt.

In het kader van de maatregel van de Nationale Veiligheidsraad om alle lessen te schorsen tot en met 3 april, vond onlangs een overleg plaats tussen het Oudenburgse stadsbestuur en de schooldirecteurs van de verschillende lokale scholen. “Op dit overleg werden de faciliteiten rond de kinderopvang zowel voor, tijdens als na de normale schooluren besproken”, laten burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) en schepen van Gezin en Volksgezondheid Romina Vanhooren (Open Vld) weten. “Ook in Oudenburg vragen we uitdrukkelijk om de kinderen zo veel mogelijk thuis op te vangen. Hoe dan ook blijven we de opvang verzekeren voor kinderen van wie de ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of die in de zorgsector en openbare veiligheidsdiensten werken. Het wordt afgeraden om de kinderen door de grootouders, die tot de risicogroep behoren, te laten brengen of ophalen.”

Praktisch

Vanaf maandag gelden er dus concrete afspraken. Voor VBS De Tandem worden alle kinderen, van zowel de vestiging in Roksem als Westkerke, opgevangen in de locatie in Westkerke. Vanaf 6.30 tot 8.15 uur is er opvang voorzien en van 16 uur - op vrijdag van 15 uur - tot 19 uur door begeleiders van buitenschoolse kinderopvang De Kikker. Dit dus ook op woensdag. Tijdens de schooluren voorziet de school zelf in opvang.

Voor VBS Heilige Familie in Oudenburg kunnen de kinderen voor- en naschools naar BKO De Kikker in de Aernoudstraat. Vanaf 6.30 tot 8.30 uur is hier dagelijks opvang voorzien en van 16.15 uur - op vrijdag van 15.15 uur - tot 19 uur. De kinderen worden onder begeleiding heen en terug van school naar de BKO gebracht, ook op woensdag. Verder is er ook op school opvang voorzien vanaf 7 tot 18 uur. Behalve op woensdagmiddag, dan zijn de kinderen welkom in de BKO tot 19 uur. Tijdens de schooluren, tot slot, worden de kinderen op school opgevangen.

Voor VBS Heilige Familie Ettelgem worden de kinderen op school opgevangen tussen 7 en 18 uur. Op woensdagmiddag zijn de kinderen welkom in De Kikker tot 19 uur. De kinderen worden onder begeleiding naar de BKO gebracht. Voor Go! BS Arnoldus worden alle kinderen op school opgevangen. Vanaf 6.30 tot 8.30 uur is er opvang voorzien en van 16.15 uur - op vrijdag van 15.15 uur - tot 19 uur door begeleiders van De Kikker. Tijdens de schooluren voorziet de school zelf in opvang. Op woensdagmiddag zijn de kinderen welkom in De Kikker tot 19 uur. De kinderen worden begeleid naar de BKO gebracht.

“De voor- en naschoolse kinderopvang die door begeleiders van BKO De Kikker wordt georganiseerd, wordt getarifeerd conform het huishoudelijk reglement van BKO De Kikker. De voor-en naschoolse kinderopvang die door begeleiders van de scholen zelf wordt georganiseerd, wordt door de school zelf in rekening gebracht. De opvang tijdens de schooluren is kosteloos”, is het besluit.