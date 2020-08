Stad neemt nieuwe straatveegmachine in gebruik Timmy Van Assche

07 augustus 2020

15u03 0 Oudenburg In Oudenburg werd een nieuwe veegmachine in gebruik genomen. “Nadat de vorige veegmachine uitgebrand was bij zijn jaarlijkse onderhoudsbeurt bij de leverancier, was het even wachten op de vervanger”, geeft burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) even mee.

De nieuwe straatveegmachine heeft de belangrijke taak om de stad netjes te houden. De machine helpt om op dagelijkse basis snel straten en pleinen proper te houden. “Bij een onderhoudsbeurt bij de leverancier brandde de vorige veegmachine begin vorig jaar helemaal uit. De stad kon al die tijd beroep doen op een vervangtoestel van de fabrikant in afwachting van het nieuwe te leveren toestel", zegt Dumarey. “Na lang wachten is het eindelijk zo ver en kunnen we de nieuwe Kärcher-straatveegmachine in gebruik nemen.” De gloednieuwe machine is in de wit-blauwe stadskleuren en zal opnieuw dagelijks de baan opgaan om Oudenburg proper te houden. De nieuwe veger kost 129.000 euro, de verzekering kwam voor 20.000 euro tussen.