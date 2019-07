Stad neemt maatregelen tegen snelheidsduivels in Noordstraat Timmy Van Assche

02 juli 2019

16u16 0 Oudenburg Het stadsbestuur wil de Noordstraat, die Westkerke met de Keiweg en de vaart verbindt, een stuk veiliger maken. Door de snelheid er te beperken tot 50 kilometer per uur en signalisatie wil het de bestuurders aansporen om rustiger en vooral trager te rijden om zo ongevallen te voorkomen.

“Sinds de werken in de Westkerksestraat, die zoals gekend ongelooflijk lang geduurd hebben, hebben heel wat autobestuurders de Noordstraat (her)ontdekt als vluchtweg tussen de vaart en Westkerke. In dit stuk weg tussen de Oudenburgse velden rijden de auto’s echter veel te snel met een onveilige woonomgeving voor de buurtbewoners als gevolg. Recent nog waren er twee zware ongelukken.” Op de landelijke weg mag je zowaar 70 kilometer per uur rijden, maar dat is weldra verleden tijd. Het stadsbestuur wil de verkeersveiligheid nu aanpakken door de snelheid er te beperken tot 50 km per uur en signalisatie aan te brengen.

“We kunnen in dit stuk geen asverschuivingen verkeersremmers aanleggen, gezien heel wat landbouwvoertuigen deze weg gebruiken”, vervolgt Dumarey. “Daarom kiezen we ervoor om via belijning de straat optisch te versmallen. Er worden ook fietsen op het wegdek geschilderd, want de weg wordt vaak door fietsers genomen. Ik deel de bezorgdheid van de inwoners, die mij onlangs nog een petitie overhandigden, en wil dan ook volop inzetten op een veilige straat. Daarom heb ik ook aan de lokale politie gevraagd om geregeld op snelheid te controlen.” De belijning zou donderdag worden aangepakt. Het tracé van de Noordstraat is zo'n 2,8 kilometer.