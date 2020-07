Stad neemt eerste elektrische voertuig in gebruik Timmy Van Assche

14 juli 2020

12u30 0 Oudenburg De stad heeft met een Renault ZOE haar eerste elektrische dienstwagen in gebruik genomen.

Al in begin 2019 kondigde het stadsbestuur aan het verouderde wagenpark stelselmatig te vernieuwen door elektrische of hybride modellen. “Sommige wagens zijn meer dan vijftien jaar oud en enorm vervuilend. Wanneer er een auto vervangen moet worden, kiezen we resoluut voor een elektrische of hybride wagen. Omdat er in de meeste gevallen enkel korte afstanden gereden worden, komen elektrische wagens zeker en vast in aanmerking”, liet burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) toen optekenen. Met een Renault ZOE rijdt nu een volledig elektrische dienstwagen in de stad rond. Het kostenplaatje bedraagt 27.000 euro en de auto wordt vooral gebruikt door leden van de dienst Openbare Werken en Omgeving. In tweede instantie fungeert de Renault als deelauto voor alle stadspersoneel om bijvoorbeeld op cursus te trekken of opleidingen te volgen. Per oplaadbeurt kan de wagen ongeveer 300 kilometer afleggen.