Stad neemt 5 extra maatregelen om coronacrisis in te perken Timmy Van Assche

17 maart 2020

De stad Oudenburg stelt vijf nieuwe maatregelen voor om haar inwoners te beschermen tegen het coronavirus. Zo worden er onder meer noodteams opgericht en gaat een telefoonlijn van start. “ We doen ons uiterste best om ons stadspersoneel, onze inwoners en handelaars de beste bescherming te bieden”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

Het stadsbestuur lanceert drie noodteams die ten dienste staan van de inwoners. “Allereerst is er het team Communicatie, dat ervoor zorgt dat onze inwoners te allen tijde geïnformeerd zijn tijdens deze crisis. Ten tweede ondersteunt en sensibilliseert het team Lokale Economie de Oudenburgse handelaars, opdat ze zo lang mogelijk geopend kunnen blijven. Tot slot is er een team Sociale Hulp die onze inwoners bij alle hulpvragen zal bijstaan”, verduidelijkt de burgemeester.

Stickers

Als tweede maatregel worden handelaars verzocht om duidelijk aan te geven aan de klanten om afstand te houden. “Alle Oudenburgse handelaars worden bezocht door het team Lokale Economie. Zij vragen om duidelijke signalisatiestickers op de grond aan te brengen om zo de klanten erop te wijzen voldoende afstand te bewaren bij het winkelbezoek. In eerste instantie krijgen de voedingszaken voorrang, maar het is de bedoeling dat alle Oudenburgse handelaars signalisatie bekomen”, duidt de burgemeester. De woensdagmarkt gaat vooralsnog door. “Al nemen we ook daar extra maatregelen”, vervolgt schepen Romina Vanhooren (Open Vld). “De kraampjes moeten extra afstand bewaren en er zullen inspanningen gedaan worden om wachtrijen te voorkomen. We roepen onze inwoners af om ook zelf bewust voldoende afstand te nemen om ervoor te zorgen dat er niet te veel volk op een te kleine ruimte bij elkaar staat.”

Telewerken

Het stadspersoneel wordt aangemoedigd om van thuis uit te werken. “Alle stadsdiensten sluiten we, met uitzondering van de dienst Bevolking en de Sociale Dienst. Daar is het mogelijk om bij uiterste hoogdringendheid op afspraak ter plaatse te komen. Voor alle andere zaken wordt er gevraagd om dit telefonisch of per mail af te handelen. De stedelijke werking blijft gegarandeerd. Alle personeelsleden krijgen de kans om van thuis uit te werken om onze continuïteit te garanderen”, zegt Dumarey

Hulplijnen

Naar analogie met Oostende worden ook twee telefonische hulplijnen vrijgemaakt. “De afgelopen dagen werden onze diensten telefonisch overstelpt met heel wat vragen”, weet Vanhooren. “Om dit gestructureerd te laten verlopen, werden twee telefoonlijnen vrijgemaakt waarop de stad te bereiken is voor lokalen vragen. Voor algemene stedelijke info is dit 059/56.84.20. We hebben het dan over vragen voor bijvoorbeeld de dienst Burgerzaken of Omgeving. Voor vragen specifiek gericht op hulp en/of zorg is dit 059/34.02.20. Het gaat dan om vragen over thuisleverdiensten, warme maaltijden, boodschappen bij bijvoorbeeld de apotheek, of om heel even een babbel te kunnen hebben en het sociaal isolement te kunnen doorbreken. Voor alle andere vragen verwijzen we naar het nationale crisiscentrum op 0800/14.689.”

Speelpleinen afgesloten en noodopvang

Speelpleintjes zijn niet langer toegankelijk en kinderopvang in de paasvakantie is er enkel noodopvang. “We moeten voorkomen dat veel personen met elkaar in contact komen. Daarom volgen we de Vlaamse richtlijnen om kinderen niet langer op publieke speelpleinen te laten spelen”, stelt Vanhooren. “Vanaf dinsdag zullen er op alle pleintjes infoborden geplaatst worden. Ik hoop ten stelligste dat onze inwoners hier rekening mee houden, want de situatie is zeer ernstig.” Tegelijk wordt ook de speelplein- en SWAP-werking en sport- en creakampen tijdens de paasvakantie geannuleerd. Er wordt enkel gekozen voor noodopvang. “Dat wil zeggen dat enkel kinderen zullen opgevangen worden waarvan de werkende ouders helemaal niet in opvang kunnen voorzien. Ouders kunnen gebruik maken van de noodopvang in de buitenschoolse kinderopvang indien grootouders de kinderen niet kunnen of mogen opvangen. Er is specifieke voorrang voor kinderen van ouders die in de zorgsector werken. Ook voor gezinnen waarbij ouders werken in specifieke diensten die de aanpak van de coronacrisis rechtstreeks ondersteunen en ouders in veiligheidsdiensten krijgen voorrang.