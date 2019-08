Stad laat verzekeringen bundelen

om geld uit te sparen Timmy Van Assche

07 augustus 2019

16u53 0 Oudenburg Het schepencollege heeft beslist om de verzekeringsportefeuille van de stad te laten doorlichten. Deze doorlichting zal 5.000 euro kosten. Het doel is om d e verzekeringen te bundelen, waardoor ze overzichtelijker en goedkoper kunnen worden.

“De stad en het OCMW hebben veel lopende verzekeringspolissen bij heel wat verschillende verzekeraars. De wirwar aan verzekeringen zorgt ervoor dat men soms door de bomen het bos niet meer kan zien. Daarom hebben we de opdracht gegeven om de verzekeringsportefeuille door te lichten om deze in de eerste plaats overzichtelijker te maken. Deze opdracht zal 5.000 euro kosten, maar zal zichzelf zeer snel terug verdienen”, stelt bevoegd schepen Gino Dumon (sp.a). “Door verzekeringen te bundelen, kunnen betere tarieven bekomen worden bij de verzekeraars. Deze ingreep past dan ook volledig in de besparingen van de stad Oudenburg.” Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) wijst ook naar de samensmelting van het OCMW en stad op 1 januari 2020. “Daardoor moeten verzekeringen van bijvoorbeeld gebouwen sowieso herbekeken worden, want het kan niet de bedoeling zijn dat we twee keer betalen voor dezelfde verzekering.”