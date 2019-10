Stad koopt herbruikbare drinkbekers aan voor eigen evenementen én lokale verenigingen Timmy Van Assche

31 oktober 2019

11u41 0 Oudenburg Het stadsbestuur tekent in op een groepsaankoop voor herbruikbare drinkbekers. De organisatie gaat uit van de provincie West-Vlaanderen. Deze drinkbekers worden via de uitleendienst van de stad beschikbaar gesteld voor evenementen en verenigingen in de stad. “Met deze maatregel wil de stad wegwerpplastic bannen uit de stad”, zegt de bestuursploeg.

“In het bestuursakkoord werd vol overtuiging geschreven dat we een groene weg inslaan met de stad en werk maken van een duurzaam en CO2-neutraal Oudenburg in de toekomst”, zegt milieuschepen Gino Dumon (sp.a. “Daarom tekent de stad in op de groepsaankoop van de provincie West-Vlaanderen om 1.000 herbruikbare bekers voor onze stad aan te kopen. Hiermee geven we een duidelijk signaal naar de bevolking.”

De bekers zullen gebruikt worden voor de eigen evenementen van de stad, zoals optredens in 't Scharnier, jeugd- en sportactiviteiten. “Want vanaf 1 januari 2020 is het verboden voor openbare besturen op nog wegwerpplastics te gebruiken”, vult burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) aan. “Anderzijds zullen we de bekers ook ter beschikking stellen van de Oudenburgse verenigingen om ook hun evenementen duurzamer te maken. Het is niet de bedoeling dat zij hiervoor betalen. De bekers worden in het voorjaar van 2020 verwacht.” Voor een goed begrip: op de nieuwjaarsreceptie van de stad voor alle inwoners wordt drank in klassieke glazen geschonken.