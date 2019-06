Stad kondigt acties aan rond fair trade Timmy Van Assche

20 juni 2019

19u18 0 Oudenburg Net als Gistel heeft ook Oudenburg de zogenaamde ‘Fair-O-Meter’ niet ingevuld. Dat blijkt uit een vraag van oppositieraadslid Lore Appels (CD&V). Bevoegd schepen Ulrike Vanhessche (sp.a) kondigt wel andere acties rond fair trade aan.

De Fair-O-Meter is een initiatief van de koepelorganisatie Fairtrade Belgium. Aan de hand van een enquête wordt nagegaan hoe goed een stad of gemeente scoort voor de inzet op eerlijke handel. Omdat Oudenburg vorig jaar in de gemeenteraad het voorstel goedkeurde om een fairetradestad te worden, wou Appels dan ook weten of het stadsbestuur de Fair-O-Meter heeft ingevuld. “Neen, we zien hier de meerwaarde niet van in omdat ons fairtradebeleid nog in haar kinderschoenen staat”, reageert schepen Vanhessche. “Kijk, we nemen verschillende initiatieven onder de loep om eerlijke handel in Oudenburg op de kaart te zetten. Zo wordt in de bibliotheek en op het stadhuis een potje eerlijke koffie gezet en kopen we met de stad ook eerlijke wijn aan. Verder willen we een trekkersgroep oprichten en bijvoorbeeld een ontbijt met korte keten- en fairtradeproducten organiseren voor alle inwoners. Ook een nieuwe boerenmarkt behoort tot de mogelijkheden. Ook op de wekelijkse markt kan een standje met Oxfam-producten aanwezig zijn. Verder willen we een samenwerking met de lokale scholen opstarten en lokale horecazaken opstarten. Ook in de cafetaria van het Romeins Museum willen we fairetradeproducten een plaats geven.”