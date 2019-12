Stad investeert de komende jaren drie keer zoveel in kerstverlichting Timmy Van Assche

03 december 2019

07u36 0 Oudenburg 75.000 euro. Zoveel investeert het stadsbestuur de komende vijf jaar in totaal in nieuwe kerstverlichting. “Elke deelgemeente wordt de komende jaren aangepakt”, oppert burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

Er komt wat meer licht in de duisternis tijdens de donkere decembermaand. De komende jaren zal iedere deelgemeente van de stad voorzien worden van kerstverlichting. De eerste verlichte kerstbomen zijn aandachtige inwoners alvast niet ontgaan. “Het stadsbestuur wil inzetten op beleving en er bestaat geen betere periode dan Kerst om hiermee van start te gaan”, meent de burgemeester. “In Oudenburg werden veertig verlichte kerstbomen langs de wegen geplaatst om zo Oudenburg in kerstsfeer te brengen. De kerstverlichting van de stad was verouderd, waardoor er gekozen werd om via een outlet nieuwe apparaturen aan te kopen. Zo konden we de prijs wat drukken. De hele stad nieuwe verlichting bezorgen was financieel onhaalbaar, waardoor er gekozen wordt om ieder jaar een andere deelgemeente te vernieuwen. Nu werd dus gekozen voor Oudenburg, in 2020 volgt Roksem, in 2021 vervolgens Ettelgem en in 2022 Westkerke. Daarna is het opnieuw de beurt aan Oudenburg.” Elk jaar komt de investering neer op 15.000 euro ofwel 75.000 euro gedurende deze legislatuur.