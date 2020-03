Stad heeft voorstel klaar over twee concessies voor horecazaken in Abdijhoeve Timmy Van Assche

02 maart 2020

18u15 0 Oudenburg Er kondigt zich een nieuwe, belangrijke fase aan in het dossier van de Abdijhoeve. Het stadsbestuur heeft een plan klaar om de concessie van twee horecazaken op de site open te stellen. Op de gemeenteraad van woensdag 11 maart wordt het voorstel aan de voltallige raad ter goedkeuring gepresenteerd.

De stad maakt werk van concessies voor twee horecazaken in de Abdijhoeve. “Sinds het begin van de legislatuur hebben we aangegeven om via een publiek-private samenwerking tot een levendige site te komen”, begint burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Met de concessies blijft het gebouw eigendom van de stad, maar kunnen de zelfstandige uitbaters hun eigen goesting doen binnen hun zaak.” Het stadsbestuur stelt nu voor om een concessie goed te keuren voor enerzijds een ontbijthuis met capaciteit tot 30 personen en anderzijds een bistro voor zowat 60 bezoekers. De twee zaken komen in het historisch pand, dat ook een ceremoniezaal voor gemeenteraden en huwelijken zal huisvesten.

Technisch in orde

De stad voorziet zo’n 2,5 miljoen euro om het historische deel van de Abdijhoeve in ere te herstellen. Het bstuur rekent ook op 275.000 euro subsidies. “Wij zorgen er dus voor dat het gebouw technisch in orde is, bijvoorbeeld naar elektriciteit en nutsleidingen toe. De private partner zal dan weer investeren in de inrichting, zoals tafels, stoelen en verlichting. De huurprijs wordt berekend volgens de investering die de private partner zal doen. We houden ook rekening met het businessplan, waarbij ook het behoud van het historische karakter van belang is.” Volgens burgemeester Dumarey is er alvast aardig wat interesse van investeerders. De concessie zal voor minstens 9 jaar duren.

Infomoment

Op zaterdag 28 maart organiseert de stad een infomoment voor geïnteresseerde zelfstandige uitbaters van één van de twee concessies. Om 9 uur vindt er een plaatsbezoek plaats binnen in de Abdijhoeve, vervolgens zal om 10 uur een gedetailleerde uiteenzetting gegeven worden over de concessie en hoe men alle documenten moet aanleveren. “De ambitie is om eind 2021 twee nieuwe horecazaken te verwelkomen in de stad”, zegt Dumarey. Als de gemeenteraad het voorstel goedkeurt, zou in het najaar de toewijzing kunnen plaatsvinden. “Kijk, het is echt niet de bedoeling om via hoge huurprijzen winst te maken aan dit project. We willen zorgen voor een levendige site, die op vandaag helaas al veel te lang leeg staat. De plannen van het vorige bestuur, om hier het stadhuis onder te brengen en een renovatie van zowat 7,2 miljoen uit te voeren, zouden veel te duur zijn uitgevallen.”

2024

Intussen gaat de renovatie van de site verder. Zo werden er al ingrepen gedaan om het opstijgend vocht tegen te houden. Tegen 2024 hoopt de bestuursploeg de renovatie af te ronden. De plannen om het hotelgedeelte af te breken, zijn intussen van tafel na advies van de cel Erfgoed. De Abdijhoeve werd eind 2014 gekocht door de stad voor zowat 1,6 miljoen euro.