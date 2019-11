Stad heeft geen plannen met Bikers Loft: “Maar willen toekomstige toeristische projecten wel mee ondersteunen” Timmy Van Assche

07 november 2019

11u24 0 Oudenburg Afgelopen weekend gingen de deuren van Bikers Loft Groenedijk definitief dicht. De site staat al een tijdje te koop. Het stadsbestuur meldt geen plannen te hebben iets met de site te doen.

Bikers Loft pronkt op de website van verschillende makelaarskantoren. Het opvallende horecaconcept, vooral gericht op motorliefhebbers, opende in 1996 in een voormalige confectiefabriek. Talloze rock- en bluesbands stonden er op de planken. De uitbater wenste verder niet te reageren en wou in stilte afscheid nemen. Maar heeft het stadsbestuur plannen om iets met de site aan te vangen? “Neen”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Ook al is het een interessante site, het budget van de stad laat niet toe om over te gaan tot aankoop. Natuurlijk is het spijtig dat zo’n opvallend en populair adresje de deuren sluit. Met de stad hebben we dit jaar nog meegeholpen om de hele site vergunningsplichtig te maken. Kijk, als er zich kandidaten aanbieden om de site over te nemen met het oog op bijvoorbeeld toeristische activiteiten, dan willen daar als stad onze medewerking en ondersteuning aan geven.” Eerder dit jaar werd de Groenedijkstraat ingericht als fietsstraat.