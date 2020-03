Stad gaat nu ook officieel op zoek naar concessiehouders voor horecazaken in Abdijhoeve Timmy Van Assche

18u26 0 Oudenburg Het zat al langer in de pijplijn, maar nu staat het licht ook officieel op groen. Het stadsbestuur is officieel gestart met de zoektocht naar concessiehouders voor twee horecazaken in de historische site van de Abdijhoeve.

Voor de restauratie van het geklasseerde gebouw en de herinrichting van de binnenruimte werd al een architect aangesteld. Het is de bedoeling om twee ruimtes in concessie te geven. Enerzijds als restaurant, brasserie of bistro en anderzijds als koffiebar of tearoom - dat werd eerder al voorgesteld. Ook een gezamenlijke concessie voor beide ruimtes behoort ook tot de mogelijkheden.

Verschillende fasen

Om de concessies te verlenen wordt een bijzondere plaatsingsprocedure gevolgd die uit verschillende fasen verloopt. In een eerste fase worden de kandidaten geselecteerd, daarna volgt een gespreksronde waarin met de geselecteerde kandidaten gepraat wordt over het voorwerp en de voorwaarden van de concessie. In een derde fase kunnen de geïnteresseerde geselecteerde kandidaten een voorstel van uitbating doen. Tot slot kan er eventueel nog onderhandeld worden over de uitbatingsvoorstellen, waarna de concessie wordt toegewezen. De kandidaten dienen hun aanvraag tot deelneming te bezorgen uiterlijk op 28 april om 11 uur via de e-Procurementwebsite. De stad wil geen concessie verlenen aan brouwerijen of drankenleveranciers.

Infosessie afgelast

Op zaterdag 28 maart was normaal gezien een infosessie gepland. Door de corona-uitbraak vindt deze niet meer plaats. Geïnteresseerde kandidaten die verdere informatie willen, kunnen wel steeds een afspraak aanvragen voor een plaatsbezoek via het nummer 059/56.84.43 of inyana.sabo@ocmw-oudenburg.be.