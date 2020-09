Stad en wijkbewoners betalen voor nieuwe petanquebanen in Oudenburg Bart Boterman

07 september 2020

15u03 0 Oudenburg Het stadsbestuur van Oudenburg heeft geïnvesteerd in drie nieuwe petanquebanen. Enerzijds zijn de twee terreinen aan de sporthal Ter Beke vernieuwd. Anderzijds is een petanquebaan aangelegd in de wijk Bredevoorde, in samenwerking met de bewoners ervan.

“We zijn fier om te kunnen meedelen dat de technische dienst en de groendienst van Oudenburg zelf de petanqueterreinen aan sporthal Ter Beke hebben vernieuwd. Daar zijn de twee terreinen verlengd en afgezet met boordstenen. Vervolgens werd een dikke laag grove dolomiet aangebracht, die vervolgens werd afgewerkt met een laag fijne dolomiet. Deze materie is waterdoorlatend en de ideale combinatie om op te spelen”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

“Met de sportdienst wordt wekelijks op maandag- en vrijdagnamiddag van 14 tot 16 uur petanque gespeeld. Eenzelfde groepje is steeds paraat. Ze hadden al een tijdje gevraagd om het terrein wat aan te passen om professioneler te kunnen spelen. Op basis van hun advies en ervaring werd het terrein aan de sporthal vernieuwd. De terreinen zijn voorts iedere dag toegankelijk voor iedereen”, voegt schepen van Sport Ulrike Vanhesse (sp.a) toe.

‘Een euro voor een euro’

Een derde nieuwe petanquebaan bevindt zich in de wijk Bredevoorde en wordt op zondag 11 september ingespeeld. “De petanquebaan is een participatieproject waarbij de wijk en de stad elk een stuk bekostigden”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Bij de start van de legislatuur werd het concept van participatieprojecten gelanceerd waarbij de stad de inbreng van inwoners of wijken verdubbelt onder het motto ‘een euro voor een euro’. In het voorjaar van 2020 kwam de vraag van de wijk Bredevoorde om een petanquebaan aan te leggen op het graspleintje van de wijk. De groendienst van de stad heeft deze nu aangelegd, nadat zowel de wijk als de stad hun financiële inbreng gedaan hebben", aldus Dumarey.