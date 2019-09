Stad bundelt alle handelaars die aan thuislevering doen in handig overzicht Timmy Van Assche

04 september 2019

19u04 0 Oudenburg De stad Oudenburg roept haar lokale handelaars om zich aan te melden indien ze aan thuislevering doen. Deze service wordt in heel wat steden en gemeenten aangeboden voor onder andere mensen met een beperkte mobiliteit of ziekte. De stad wil de deelnemende handelaars opnemen in een handig overzicht, zodat gebruikers ze snel en eenvoudig kunnen terugvinden.

“Voor mensen met een beperkte mobiliteit of ziekte is het niet altijd evident om tot bij de lokale handelaars te geraken. Op vandaag zijn er al heel wat Oudenburgse handelaars die nu al voorzien in een thuislevering en dit aanbod willen we beter communiceren en uitbreiden”, zegt schepen Romina Vanhooren (Open Vld). “Het kan een ruim gamma betreffen, gaande van bakkers tot apothekers.” Schepen Stijn Jonckheere (N-VA) pikt in: “Voor onze inwoners willen we een handig overzicht opmaken. De lijst met handelaars kan bijvoorbeeld online, maar ook op papier via het lokaal dienstencentrum worden verspreid. Bovendien zetten we er ook onze lokale handelaars die deze service bieden, extra in de kijker.” Lokale handelaars die wensen deel uit te maken van het thuisleveringsoverzicht kunnen zich tot 15 oktober aanmelden via lokale.economie@oudenburg.be.