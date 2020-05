Sporten in groep weer toegelaten, sportdienst springt hier op in met lessenreeksen Timmy Van Assche

16 mei 2020

12u14 0 Oudenburg Omdat het vanaf maandag weer toegelaten is om in openlucht aan groepstrainingen te doen, bereidt de sportdienst opnieuw enkele lessenreeksen voor volwassenen voor. “Uiteraard volgens de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad”, zegt schepen van Sport Ulrike Vanhessche (sp.a).

Vanaf 18 mei mogen trainingen in openlucht met maximum twintig personen weer doorgaan. De nodige afstandsregels moeten gerespecteerd worden en er moet een coach of trainer verplicht aanwezig zijn. Cafetaria’s, kleedkamers en douches van sportclubs moeten daarbij gesloten blijven. Maar sporten is ook in coronatijden belangrijk, zo weet ook bevoegd schepen Vanhessche. “Onze sportdienst is dan ook onmiddellijk gestart met de voorbereidingen om vanaf maandag opnieuw bepaalde reguliere lessenreeksen aan te bieden voor volwassen. Het aanbod bestaat uit omnisport, coretraining, crosstraining, BBB, pilates, swissjump, start-to-run en fitheidsgym. Er wordt aan iedere deelnemer gevraagd om een eigen handdoek mee te brengen om op het turnmatje te leggen. De deelnemers die ingeschreven waren voor deze lessenreeksen zijn ondertussen op de hoogte gebracht.” Eerder al had de sportdienst de leuze #blijfbewegen gelanceerd, samen met leuke challanges zoals een ganzenbordspel, leren skeeleren, jongleren of een ‘home workout’.

En ja, ook een spelletje petanque is opnieuw mogelijk, maar dan wel alleen één-tegen-één. En je moet je eigen ballen gebruiken. Contactsporten zijn nog niet mogelijk. Sportclubs mogen wel conditietrainingen geven aan hun leden. Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) benadrukt dat er de komende weken verder wordt ingezet op zogenaamde ‘veilige beleving’. “Voor komende zomer is het de ambitie om enkele wandel- en looproutes door onze stad op poten te zetten, zodat er blijvend gesport kan worden. Maar de social distancing van minstens anderhalve meter zal iedereen moeten blijven respecteren.”