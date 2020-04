Sportdienst wil inwoners aan het bewegen houden en organiseert leuke activiteiten Timmy Van Assche

24 april 2020

14u42 3 Oudenburg Omdat het ook in coronatijden belangrijk is om te blijven bewegen, heeft de sportdienst twee leuke activiteiten uitgewerkt voor jong en oud. Zo is er een ganzenbord met sportopdrachten en een les skeeleren voor beginners. Wie meedoet kan trouwens sportmateriaal winnen.

De jeugddienst organiseerde eerder al een berenjacht en alternatieve paaseierenzoektocht, maar ook de sportdienst zoekt naar creatieve manieren om de inwoners actief te houden. “Wie wil leren skeeleren, kan dit via een eenvoudig filmpje, waar jullie persoonlijke begeleiding krijgen van onze sportpromotor Brecht”, licht sportschepen Ulrike Vanhessche (sp.a) toe. “Er is een ganzenbord voorzien met de kikker ‘Moovie’ van Multimove die kan ingekleurd worden en daarna kunnen de iets oudere kinderen via spel en beweging het ganzenbord spelen. De bedoeling van het spel is om als eerste op vakje 61 uit te komen. Elke speler mag per beurt met de dobbelstenen gooien en de pion zoveel vakjes verplaatsen als er ogen gegooid worden. Bij ieder nummer moet je een opdracht uitvoeren. Het is de bedoeling om wekelijks een nieuwe activiteit te lanceren via de Facebookpagina van de stad.”

Speel en win

Er zijn leuke prijzen te winnen per leeftijdscategorie. Vijf kinderen onder 14 jaar krijgen een bal of een springtouw. Vanaf 14 jaar maak je kans op één van de vier waardebonnen ter waarde van 10 euro voor een lessenreeks of Sportelkaart van de sportdienst. Neem een foto of video van het skeeleren en/of tijdens het spelen van het ganzenbord en mail deze naar sportdienst@oudenburg.be vóór 6 mei. Je foto of video posten op Facebook of Instagram met #sportersbelevenmeer #blijfbewegen #Oudenburg vergroot je kansen. “Het is de bedoeling om wekelijks een nieuwe activiteit te lanceren. Houd dus zeker de Facebookpagina van de stad in de gaten”, besluit Vanhessche. Alle info en het ganzenbord vind je op www.oudenburg.be/blijfbewegen.