Sportdienst pakt uit met mooi aanbod sportsessies Timmy Van Assche

05 september 2019

19u18 0 Oudenburg Vanaf september kan iedereen opnieuw in sporthal Ter Beke terecht voor een straffe wekelijkse portie sport. De sportdienst heeft een mooi aanbod van verschillende lessen samengesteld. Inschrijven voor de lessenreeksen kan vanaf nu online via www.oudenburg.be/lessenreeksen.

“Elk jaar voorzien we een divers aanbod voor jong en oud. De allerkleinsten kunnen turnen of dansen op woensdagnamiddag. Jongeren en volwassenen kunnen verder dansen of andere sporten beoefenen om fit te blijven zoals BBB, omnisport, crosstraining of pilates. Voor de senioren zijn er allerhande zogenaamde ‘sportelactiviteiten’, zoals badminton, lijndansen en fitheidsgym”, kadert sportschepen Ulrike Vanhessche (sp.a). Verder wordt opnieuw een Doe-aan-Sportbeurs ingericht op woensdag 11 september in zaal Ter Beke. Je leert er de verschillende Oudenburgse sportclubs en onze sportdienst kennen. Bovendien kan iedereen ook kennismaken met de nieuwe uitbaters van de cafetaria.