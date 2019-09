Sportdienst lanceert nieuwe lessenreeks pilates en verlengt aanbod Swissjump en bootcamp Timmy Van Assche

18u24 0 Oudenburg Ichtegem is een sportieve gemeente met meer dan dertig verschillende lokale sportverenigingen, aangevuld met een uitgebreid lessenprogramma van de gemeentelijke dienst sport. Om te blijven innoveren, pakt de gemeente vanaf 18 september uit met een nieuwe lessenreeks: pilates. Ook Swissjump en een nieuwe bootcamp staan op de planning.

In 2018 organiseerde de dienst sport al twee gloednieuwe lessenreeksen: de Swissjump en bootcamp. Swissjump is een nieuwe Belgische fitness stroming die zijn oorsprong vindt in, jawel, Zwitserland en waarbij er oefeningen worden gedaan op trampolines. Swissjump organiseert groepslessen vol actie en energie die de sporters op een aangename, plezierige wijze laten zweten. “Om aan de grote vraag van de inwoners te voldoen, organiseert de dienst sport niet één, maar twee lessenreeksen Swissjump”, laat de dienst sport weten. “De eerste lessenreeks vindt plaats op maandag van 19 tot 20 uur en een tweede op dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur. Deelnemen kost 50 euro voor tien lessen in de sporthal van Ichtegem. De lessen starten op 23 en 24 september.

Na het grote succes van de eerste lessenreeks ‘bootcamp’ net voor de zomervakantie, start de dienst sport op dinsdag 10 september met een tweede lessenreeks. Een bootcamp is een spierversterkende trainingsmethode uitgevoerd in teamverband onder professionele begeleiding van een fitnessinstructeur. Het doel is om de kracht en uithouding te verbeteren door intense groepstrainingen gedurende de periode van een uur. Door het teamverband sporten de deelnemers intenser dan ze individueel zouden doen, zodat de efficiëntie van de training verhoogt. Een lessenreeks bootcamp van tien sessies kost 20 euro. De lessen vinden plaats op de buitenterreinen van de sporthal van Ichtegem van 19.30 tot 20.30 uur.

Gloednieuw dit sportseizoen is de lessenreeks pilates, van 18 september tot en met 12 juni 2020. Pilates zoekt naar een goeie balans tussen lichaam en geest. Lichaamshouding en spierbeheersing zijn de kernessentie van deze bewegingsvorm. De lessen grijpen aan in de polyvalente zaal van sportcentrum de Klokkenput in Eernegem van 18.30 tot 19.30 uur. Deelnemen kost 70 euro.

Alle info: www.ichtegem.be/sportlessen-volwassenen. Inschrijven voor de lessenreeksen kan via mail naar sport@ichtegem.be of telefonisch via 059/34.11.20.