Spinselmot actief in Hoge Dijken en dat zorgt voor spectaculaire beelden

22 mei 2019

20u24 2 Oudenburg In natuurdomein Hoge Dijken in Roksem zijn de rupsen van de spinselmot actief. Daardoor zijn op verschillende plaatsen bomen ingepakt met lange witte draden en dat zorgt voor opvallende beelden.

De rupsen van de mot laten zich vaak zien in het voorjaar. Ze pakken hele bomen in en vormen zo witte dekens van zijden draadjes. Daarmee worden de eitjes beschermd tegen onder meer vogels en wespen. Een ingepakte boom ziet er ziek of dood uit omdat alle bladeren worden opgevreten, maar toch is het fenomeen onschadelijk - ook voor de mens. Na enkele weken ontpoppen de eitjes zich tot nachtvlinders. Er kan gekozen worden om de insecten te bestrijden, maar een bestrijdingsmiddel kan net meer schade aanrichten aan de boom dan de rups.