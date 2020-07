Speelpleintje in Kabeljauwstraat vernieuwd Timmy Van Assche

08 juli 2020

16u39 0 Oudenburg Het stadsbestuur werkt aan meer kwalitatieve speelpleintjes. Zo werd het speelplein in de Kabeljauwstraat, grenzend aan het Oudenburgs Vaardeken, helemaal opgefrist. “Daar stopt het niet bij: we willen stapsgewijs alle speelsites onder handen nemen.”

Het vrij grote speelplein in de Kabeljauwstaat nodigt weer uit tot spelen en ravotten. Zo is er een wipband, vogelnest om in te klimmen en grote schommel om je helemaal op uit te leven. De vernieuwing kadert in een ruimer project, zo legt schepen van Jeugd Romina Vanhooren (Open Vld) uit. “We willen gaan voor kindvriendelijke buurten. Kwalitatieve speelsites vormen daar een belangrijk onderdeel van”, legt ze uit. “In de Kabeljauwstraat staan nu vier nieuwe toestellen. Ook in de Grietlaan en het Jeugdpad komt er een extra speeltoestel. Voor deze eerste fase trekken we 20.000 euro uit.”

Speelpleinwandeling

Oudenburg heeft speelpleintjes in alle deelgemeenten. Die werden de afgelopen maanden geëvalueerd. “We merken op dat er nog te veel speeltoestellen staan in verloren hoekjes, die daarom ook niet gebruikt worden”, vervolgt Vanhooren. “We willen inzetten op kwalitatieve speelsites en groeperen ze daarom tot grote speelpleinen. Elke buurt blijft daarbij wel haar speelplein behouden.” Binnenkort lanceert de stad een speelpleinwandeling en bijhorende zoektocht. Meer info vind je alvast op de speelpleinkaart op de stedelijke website.