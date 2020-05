Speel- en knutselpakketten voor kinderen van kwetsbare gezinnen Timmy Van Assche

22 mei 2020

13u27 0 Oudenburg Vijftig Oudenburgse kinderen tussen 2,5 en 12 jaar ontvangen een speel- en knutselpakket. Het pakket van het Huis van het Kind kan gezinnen inspireren en aanzetten om thuis, zowel binnen als buiten, zelf creatief aan de slag te gaan. De actie past in de Week van de Opvoeding, die deze week plaatsvond.

De verdeling van deze pakketten is een initiatief van opvoedingsondersteuning Huis van het Kind samen met De Katrol, de dienst voor studie- en gezinsondersteuning aan huis, en de stedelijke jeugddienst. Zij verdelen de pakketten onder de kwetsbare gezinnen die gekend zijn via hun werking.

Spelletjes, kleurpotloden,...

Schepen van Opvoedingsondersteuning Ulrike Vanhessche (sp.a) schetst de aanleiding voor de actie. “Uit onderzoek blijkt dat de situatie van kwetsbare kinderen en jongeren tijdens de lockdown schrijnend is. Ze hebben bijvoorbeeld geen ruimte om te studeren of het gezin kampt met geldproblemen. Daarom proberen we met deze gezamenlijke actie van het Huis van het Kind en De Katrol een beetje licht te brengen in deze moeilijke periode en deze kinderen een hart onder de riem te steken. We bezorgen hen deze week een speel- en knutselpakket met materiaal, knutselideetjes, opdrachten en kleurplaten. In elk pakket zit er onder andere een bundel met tips en spelletjes, kleurpotloden, waterverf, lijm, een knutselschaar en stoepkrijt.”

Schepen van Jeugd Romina Vanhooren (Open Vld) geeft mee dat de jeugddienst al initiatieven heeft genomen om jongeren ook in coronatijden een leuke tijd te bezorgen. “Zo hadden we al de knuffelzoektocht ‘Zoo van Oudenburg’ en een alternatieve paaszoektocht. Deze actie richt zich nu specifiek op kinderen uit kwetsbare gezinnen.”