Slachtoffers tegen illegaal (19) die 31 inbraken pleegde in 4 maanden tijd: “door jou werd zondag Vlaams Belang gestemd” Jelle Houwen

28 mei 2019

13u23 0 Oudenburg Een 47-jarige man en zijn dochter van 23 hielden in de rechtbank van Brugge een opmerkelijk en emotioneel pleidooi tegen een 19-jarige illegaal. “Het is door transmigranten als jou dat er zondag zo gestemd werd. En dat is triest”, sprak Hans Bousson.

Rami B. staat terecht omdat hij eind vorig jaar in amper 4 maanden tijd liefst 31 inbraken en inbraakpogingen pleegde, sommige zelfs met geweld. De piepjonge inbreker en enkele kompanen deinsden er niet voor terug om pepperspray in de ogen te spuiten van bewoners die tijdens de nachtelijke inbraak wakker werden. Dat gebeurde tweemaal tijdens een inbraak in Oudenburg.

Op 19 oktober werden ook Hans Bousson en zijn dochter Yasmine het slachtoffer. Om 4 uur hadden ze een deur geforceerd en spoten pepperspray in het rond om de bewoners wat te verdoven. “Ze zijn zelfs naar boven geweest en openden de slaapkamerdeuren”, sprak Hans emotioneel tot de rechter. “We zijn niet wakker geworden en pas ’s ochtends merkten we de inbraak op. Alle onze gsm’s, cash geld, parfum, een tablet en wat waardepapieren waren gestolen.”

Zoon van 12

Daarna richtte Hans zich daarna in tranen rechtstreeks tot dader Rami B. “Mijn zoon van 12 jaar lag te slapen. En nu hoor ik dat jij er zelfs niet voor terugdeinst om die pepperspray ook echt tegen mensen te gebruiken. Zou je dat ook tegen mijn zoontje van 12 gedaan hebben? Dat stemt me zo triest. Wij stonden altijd open voor de problemen van transmigranten. Velen kozen niet voor hun situatie en willen enkel een beter leven. Maar dan zijn er ook mensen zoals jij. Het is door mensen als jij dat ons politiek landschap zondag hertekend werd. Je ziet het nu aan de resultaten. Dat is erg triest!”

Toch traditioneel

Hans gaf nadien toe dat hij even getwijfeld heeft. “Heel even heb ik door dit voorval getwijfeld om voor Vlaams Belang te stemmen. Ik was écht gedegouteerd. De verleiding was er, maar uiteindelijk liet ik mijn verstand zegevieren en stemde ik zoals vanouds traditioneel. Ze zijn echt niet allen zoals deze.” Rami B. riskeert minstens 4 jaar cel voor de inbraken, verboden wapendracht en illegaal verblijf. De jongeman maakte zich allerminst sympathiek, doordat hij na verschillende inbraken meteen poseerde met de buit of zelfs foto’s nam terwijl hij in het gestolen geld zwom. De man erkent maar een aantal feiten, maar blijft ook beweren dat hij minderjarig is. Vonnis op 25 juni.