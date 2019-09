Slachtoffers ‘Clown Tobi’ reageren op overlijden moordenaar: “Dit is een opluchting, maar de kater die achterlijft is even zwaar” CMG/BBO

23 september 2019

20u13 0 Oudenburg De familie van de vermoorde Caroline Dombrecht (46) uit het West-Vlaamse Ettelgem (Oudenburg) blijven met een dubbel gevoel achter na het overlijden van moordenaar Kevin Lapeire (33), alias Clown Tobi. Hij mishandelde en vermoorde zijn ex-vrienden Caroline Dombrecht, terwijl hij haar twee kinderen had opgesloten. Lapeire overleed afgelopen weekend in de gevangenis van Brugge aan de gevolgen van suikerziekte, nadat hij al maanden weigerde zijn insuline te nemen.

Kevin Lapeire (33) was beroepsclown en verscheen in die hoedanigheid ook enkele keren op tv. Op 14 mei vorig jaar drong hij de woning van zijn ex-vriendin Caroline Dombrecht (46) in Ettelgem (Oudenburg) binnen. Hij had de relatiebreuk naar verluidt nooit kunnen verwerken. De dertiger bond haar vast in haar garage en vermoordde haar met een mes, haar kinderen sloot hij op in de woning.

Daags na de feiten vluchtte ‘Clown Tobi’ naar Bredene, waar zich op het dak van een appartementsgebouw verschanste met een pistool. Na uren onderhandelen werd hij overmeesterd door speciale eenheden. Sindsdien zat hij in voorhechtenis, in afwachting van zijn assisenproces, waar hij vermoedelijk tot levenslang veroordeeld zou worden. Lapeire, die aan diabetes type 1 leed, weigerde al maanden zijn insuline te nemen en overleed afgelopen weekend aan de gevolgen van zijn ziekte in de gevangenis van Brugge. Daardoor vervalt ook de strafvordering tegen Lapeire, en wordt het onderzoek naar zijn gruweldaden stopgezet. Naar Dietwin H. - alias Dietwin de Jodelaar - gaat het onderzoek als mededader wel verder.

“Zwaar getraumatiseerd”

De familie van de gefolterde en vermoorde Caroline Dombrecht laat in een reactie via haar advocaat Jef Vermassen weten dat het overlijden van Lapeire voor hen “een dubbelzinnige betekenis” heeft. “Na de wrede moord op hun moeder en de zware mishandelingen die hij op de kinderen heeft gepleegd, zijn zij zwaar getraumatiseerd. Hun verwerkingsproces verloopt bijzonder moeizaam”, klink het.

De kinderen leefden sinds de feiten in angst om om later te worden geconfronteerd met de dader. “Nu hij er niet meer is, valt er deels een last van hun schouders. Maar ze blijven met heel wat vragen naar gerechtigheid achter”, aldus de familie van de slachtoffers. “Door het gebrek aan veroordeling ontbreekt signaal naar de maatschappij die de gruwel van zijn daden omvat.”

“Vooruitgang in verwerkingsproces”

De allesoverheersende angst voor nieuwe gruwel in de toekomst, kan stilaan plaats maken voor vooruitgang in een lang verwerkingsproces. De gruwel is namelijk zo immens en gaat verder dan enkel moord. De vader heeft het achterblijvend gevoel dat daders meer rechten hebben dan slachtoffers. Is deze dood een opluchting? Ja, maar de kater die achterblijft, is even zwaar dan voordien", besluit de familie.