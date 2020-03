Skype helpt isolement bij bewoners van woonzorgcentrum Riethove doorbreken: “Besef dat iemand digitaal aanwezig is, doet veel” Timmy Van Assche

25 maart 2020

18u08 0 Oudenburg Nu woonzorgcentrum Riethove is afgesloten van de buitenwereld, wordt communicatietool Skype ingeschakeld om het contact tussen de bewoners en familie te behouden. En dat lukt wonderwel.

Net als alle andere woonzorgcentra in ons land moest ook Riethove de deuren sluiten in de strijd tegen het coronavirus. De klassieke koffieklets met vrienden of familie is voor de bewoners even niet aan de orde. Met het digitale communicatieprogramma Skype wordt daar wel een mouw aangepast. Bewoners kunnen via een videochat in contact komen met hun familie. “Zowat de helft van de tachtig bewoners gingen al aan het Skypen”, zegt bevoegd schepen Romina Vanhooren (Open Vld). “Gedurende de dag gaan een vijftal bewoners aan het videochatten, enkele andere bewoners doen dat in groep. En er zijn nog families die moeten inloggen op het systeem. Kijk, we zetten echt alle zeilen bij om iedereen in deze moeilijke tijden in contact te houden. Zeker nu kan een bemoedigend woordje of een los ‘klaptje’ extra deugd doen.” Ergotherapeut Lies Vuylsteke van Riethove bevestigt dit. “Je ziet bewoners echt opleven en genieten van een babbel. Dat moet zelfs niet echt een gesprek zijn, hoor. Maar weten dat er familie digitaal aanwezig is of hen kan zien, doet al veel. Het besef dat iemand als het ware bij hen is, geeft velen een goed en rustig gevoel. Met het hele team doen we er alles aan om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.” Riethove maakt om te skypen gebruik van een taptop en tablet.