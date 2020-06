Site Abdijhoeve ziet er vanaf juli heel anders uit: pop-up ‘Bar Abbaye’, beach volley én ligweide Timmy Van Assche

08 juni 2020

17u01 0 Oudenburg In Oudenburg zullen ze zich deze zomer niet snel gaan vervelen. Op de site van de Abdijhoeve wordt vanaf 1 juli een zomerse pop-upbar ingericht onder de noemer ‘Bar Abbaye’. Bovendien wordt er maar liefst 100 ton zand aangevoerd om achteraan ook beach volleybal mogelijk te maken. Tot slot wordt er ook een ligweide ingericht. “Wie aan de drukte van de kust wil ontsnappen, zal hier lekker kunnen ontspannen”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

De geschiedenis van de Abdijhoeve is intussen genoeg bekend. Ooit was de site bekend van het hotel, restaurant en wellness, maar sinds 2012 ligt het hele complex er maar triestig bij. De stad kocht de site in 2014 voor zowat 1,6 miljoen euro en nu wordt 2,5 miljoen euro uitgetrokken om de historische gebouwen de renoveren. In afwachting van die grote werken zal er op het binnenplein van de Abdijhoeve een zomerbar openen: Bar Abbaye. Vier jonge ondernemers vormen het brein achter dit concept: Nick Van Den Kerchove, Sybren Taillieu, Martijn Verhelst en Simon Bronders. De vier hebben elk ervaring opgebouwd in een verschillende domein. Zo zijn de ouders van Nick bekend als uitbaters van horecazaak de Floride op de zeedijk van Oostende, is Martijn boekhouder, Sybren ‘corporate banker’ en Simon zelfstandig marketeer.

Provence

“We willen de sfeer van de Zuid-Franse Provence naar deze historische site halen”, vertelt Simon. “We werken samen met kunstenaar Bram Tousseyn uit deelgemeente Roksem om de site aan te kleden. Jeroen Lingier, zoon van lokaal ondernemer Jaak Lingier, stelt de cocktailkaart samen. Hij volgde onder andere een cursus ‘bartending’ in Dublin en staat te popelen om hier zijn kunnen te tonen.” Op de kaart staan naast cocktails ook streekbieren, tapasplanken en verzorgde croques. “We zetten in op kwaliteit, niet kwantiteit. We willen alle gasten echt soigneren.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op sociale media hebben de vier vrienden al beelden van hun concept verspreid. De video is bijvoorbeeld al meer dan 320 keer gedeeld en in amper 24 uur tijd werden ruim 50.000 mensen bereikt. “De reacties zijn onverdeeld positief en overtreffen onze stoutste verwachtingen", gaat Simon door. “De video is het resultaat van samen werken met een dichte groep vrienden die ons vanaf dag één steunen. Dat maakt het succes nog des te mooier.” De ondernemers maken er een punt van om geen enkele euro aan advertenties uit te geven en investeren hun marketingbudget volledig in het betrekken van de stad en haar inwoners.

Toekomstplannen

De stad maakte eerder al bekend dat er in de Abdijhoeve ruimte is voor twee horecazaken: een ontbijt- en koffiehuis, en een bistro. “We zullen zien wat de toekomst brengt. We focussen ons eerst op komende zomer en als alles goed verloopt, zijn we in 2021 opnieuw van de partij in Oudenburg. Voor de periode erna zitten we al met plannen in het achterhoofd.”

Beach volley en ligweide

Het stopt niet bij alleen de zomerbar, zo verduidelijkt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “De stad zal achter het voormalige wagenhuis, achteraan de site, zowat honderd ton zand laten aanrukken. Hiermee wordt een terrein voor beach volleybal ingericht. Voor rolstoelen of kinderwagens bijvoorbeeld zal er een terrasje zijn. (knipoogt) Dit moet als het ware ‘le mer d’Oudenburg’ gaan worden. Want behalve dit strand komt er ook een ligweide op de locatie waar festival Elixir had moeten plaatsvinden. Dat event werd door de coronacrisis afgelast, maar we geven de plaats op de site toch een andere invulling", zegt Dumarey. “Kortom: we wil ontsnappen aan de drukte aan de kust of het moeilijk vindt om daar een plaatje op het strand te bemachtigen, zal in Oudenburg uitgebreid aan zijn en haar trekken komen. Ik wil ook benadrukken dat alles coronaproof wordt ingericht.” Zowel de zomerbar, beach volley en ligweide gaan op 1 juli van start. Het zomerinitiatief wordt in de volgende gemeenteraad besproken onder de noemer ‘Zomer 2020'.