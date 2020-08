Seniorenraad van Oudenburg mag laten weten welke wegen en voetpaden een opknapbeurt kunnen gebruiken Timmy Van Assche

03 augustus 2020

06u15 0 Oudenburg Het Oudenburgse stadsbestuur zet verder in op beter toegankelijke wegen en voetpaden. Daarom doet het een beroep op de seniorenadviesraad, die in het verleden jaarlijks een aandachtslijst bezorgde aan het stadsbestuur. “In het meerjarenplan werd 1 miljoen euro uitgetrokken om te investeren in de Oudenburgse straten ”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

De komende jaren zet het stadsbestuur een investeringsplan op om stapsgewijs wegen en voetpaden in slechte staat aan te pakken. “In het meerjarenplan hebben we 1 miljoen euro uitgetrokken voor de heraanleg van wegen en voetpaden. De werkwijze van het bestuur is ondertussen gekend: we zullen werken proberen te combineren met andere partners, zoals Fluvius, om zo de kosten te spreiden", zegt Dumarey.

Meldingsformulier

Een belangrijke rol is weggelegd voor de seniorenadviesraad (SAR), zegt schepen van Senioren Romina Vanhooren (Open Vld). “De seniorenadviesraad bezorgde ons in het verleden steeds een aandachtslijst met straten en voetpaden die minder toegankelijk waren. Nu de SAR sinds de vorige gemeenteraad officieel erkend is, zal hun adviestaak verruimd worden. We zullen hen dan ook vragen om tegen het najaar een nieuwe, uitgebreide lijst te bezorgen om zo ermee aan de slag te kunnen gaan.”

Niet alleen de adviesraad kan het stadsbestuur slechte toestanden signaleren. “Ook inwoners die de slechte staat van hun voet- en of fietspad willen melden, kunnen dit doen via het meldingsformulier op de website van stad Oudenburg”, aldus de burgemeester.