Seniorenadviesraad officieel erkend: “Belangrijke rol in het beleid rond ouderen in Oudenburg” Timmy Van Assche

10 juli 2020

06u32 0 Oudenburg De seniorenadviesraad van Oudenburg wordt officieel erkend als adviserend orgaan en is daarmee niet langer een informeel overlegplatform. Dit werd dan ook in de gemeenteraad bekrachtigd.

Deze bijkomende adviesraad heeft een belangrijke rol in het seniorenbeleid van de stad, zo benadrukt schepen Romina Vanhooren (Open Vld). “Met de komst van het nieuw lokaal dienstencentrum Biezenbilk en de uitbreiding van de dienst warme maaltijden voor senioren werden al enkele extra steunmaatregelen gecreëerd. Met een officiële erkenning van de seniorenadviesraad kan de stad zich nog beter laten begeleiden. Tot voor kort fungeerde ze louter als informeel overlegplatform, nu wordt die adviserende rol versterkt.”

Ehsan Malik is voorzitter van de raad, Lucas Roose is ondervoorzitter, terwijl Mariette Deplecker als penningmeester is aangeduid, naast secretaris Myriam Maes, gewezen schepen van de stad.