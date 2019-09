Schuif aan tafel voor Keniaanse maaltijd en steun schoolgaande weeskinderen Timmy Van Assche

07 september 2019

18u34 0 Oudenburg Op zondag 22 september organiseert de vzw Save Children of Hope haar twaalfde Keniaanse maaltijd.

Deelnemers kunnen zich laten verrassen door een verrukkelijke exotische maaltijd, waarbij een aperitief, lekker hapje, Keniaanse maaltijd en een verfrissend dessert worden opgediend. Iedereen is welkom vanaf 11.30 uur in lokaal dienstencentrum Biezenbilk in de Ettelgemsestraat 24. Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar betalen 20 euro, kinderen tussen 5 en 12 jaar betalen 8 euro. Wie nog jonger is, mag gratis binnen. Voor 5 euro koop je een steunkaart. Vanaf 14 uur kan je er terecht voor een kopje koffie en stuk taart. Kaarten zijn verkrijgbaar tot 17 september via info@savechildrenofhope.org of 0491/08.93.76 en 059/26.63.55 en 059/26.62.12. Door deel te nemen steun je de vzw die zich inzet voor meer dan 250 Keniaanse schoolgaande weeskinderen. “Vorig jaar waren er meer dan 150 mensen zeer tevreden", klinkt het bij de organisatie. Tijdens het etentje kan je ook kennismaken met de lopende en toekomstige projecten van Save the Children of Hope. Wie er niet bij kan zijn, is vrij om de organisatie financieel te steunen via rekeningnummer BE70 8601 1057 4625.