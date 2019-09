Scholengroep ‘Stroom’ op sociale media bekritiseerd voor halalmaaltijden Timmy Van Assche

05 september 2019

18u08 8 Oudenburg Op sociale media werd hard uitgehaald naar onder meer basisschool Arnoldus in Oudenburg, onderdeel van de scholengroep Stroom. Die serveert namelijk halalmaaltijden voor wie dat wil en moedigt kinderen en jongeren aan om gezond te eten. “Maar je moet de twee onderwerpen los van elkaar zien. Er wordt heel wat foute informatie verspreid”, zucht Chris Vandecasteele, directeur van Stroom.

De Facebookpost van een bezorgde ouder ging al heel snel een eigen leven leiden op sociale media. Meer dan 430 keer werd het bericht gedeeld. “Basisschool Arnoldus in Oudenburg biedt vanaf dit jaar halal aan. Op zich geen probleem mee, maar ondertussen is de chocomelk om 10 uur verdwenen. Ze geven geen frietjes meer, koekjes mogen niet meer, zelfs een appelsapje mag niet meer. De indoctrinatie van de kinderen is meer dan ooit aan de gang. In Vlaamse scholen, Vlaamse kost!” In de daaropvolgende reacties spreken sommige mensen van ‘verregaande islamisering’.

“Alles op een hoopje”

Niet correct, zo leert navraag bij de overkoepelende scholengroep Stroom. De koepel heeft basis- en secundaire scholen in Bredene, Oostende, Oudenburg, Gistel en Koekelare, goed voor zowat 10.000 leerlingen. Algemeen directeur Chris Vandecasteele zag de Facebookpost ook. “Ik begrijp de hetze hoegenaamd niet. Men gooit alles op een hoopje - volledig onterecht. Kijk, enerzijds voeren wij een gezondheidsbeleid in samenwerking met de Vlaamse overheid. We raden ouders af om sterk gesuikerde frisdranken, koeken, chocolade of chips met hun kind mee te geven, maar natuurlijk gaan we die niet verbieden. Wil iemand een flesje cola of snoepreep meegeven met zijn of haar dochter of zoon, mij niet gelaten. Wij delen op school alvast gratis water en fruit uit, bieden yoghurt aan en de klassieke snackautomaten hebben wij al vele jaren niet meer staan. Anderzijds geven we de leerlingen de keuze om een klassieke maaltijd, een vegetarisch alternatief of halalmaaltijd te nuttigen. Maar ook die optie bestaat al 5 of 6 jaar. Alleen: onze vorige cateraar noemde de halalmaaltijd een ‘varkensvleesvrij alternatief’. Sinds dit schooljaar werken we met een nieuwe cateraar samen en die gebruikt de term ‘halal’. Allicht zorgt die andere benaming voor wat vragen bij sommige ouders. Tot slot mogen wij geen frieten aanbieden. Dat komt omdat wij al onze schoolkeukens hebben omgevormd naar zogenaamde opwarmkeukens, waar de maaltijden van de cateraar dus worden opgewarmd. Frieten bakken mag in zo’n keuken wettelijk gezien niet.” Vandecasteele betreurt de heisa op sociale media. “Ik vind dit erg van de pot gerukt, vooral omdat we dit beleid al jaren voeren in overleg met de Vlaamse overheid. Het is doodzonde dat er op sociale media zoveel foute informatie wordt verspreid. We staan uiteraard open voor dialoog met de ouders.”