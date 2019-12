Schepencollege op werkbezoek bij Lens Roses, dat 150ste verjaardag voorbereidt Timmy Van Assche

03 december 2019

19u49 0 Oudenburg Rozenkwekerij Lens Roses kreeg bezoek van het schepencollege voor een kijkje achter de schermen. Aanleiding is natuurlijk de benoeming van het bedrijf tot hofleverancier. “We broeden op heel wat plannen voor onze 150ste verjaardag volgend jaar”, zeggen zaakvoerders Rudy Velle en Ann Boudolf.

Vorige maand raakte bekend dat Lens Roses één van de vijf nieuwe gebrevetteerde bedrijven is op de lijst die aan ons koningshuis mogen leveren. In totaal pronken 123 namen op de lijst. Het signaal voor het schepencollege om de rozenkwekerij een bezoekje te brengen. “We kregen een complete rondleiding in het bedrijf en zagen hoe dit familiebedrijf een prachtprestatie weet neer te zetten”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) en de schepenen van Oudenburg. “Het is de eerste keer dat we het schepencollege op zo’n uitgebreide rondleiding mogen verwelkomen”, pikken Rudy en Ann in. “We hebben zo goed als mogelijk proberen uit te leggen hoe wij hier aan de slag gaan en nieuwe rozenvariëteiten kweken. Wist je dat het tussen de 8 en 10 jaar duurt vooraleer er een nieuwe soort op de markt komt? We bieden zowat 800 tuinrozen aan, waarbij Carolin’s Heart, Allevia en Sourire d’Isabelle de nieuwste zijn.” Het bedrijf specialiseert zich ook in advies, onderhoudt en snoei. Klanten kunnen ter plaatse rozen afhalen of laten opsturen. Bij Lens Roses werken zes vaste krachten. Volgend jaar bestaat het bedrijf maar liefst 150 jaar. “We broeden op heel wat plannen”, besluiten de zaakvoerders. “Zo willen we culturele activiteiten combineren met onze stiel, maar ook workshops inrichten.” Meer details worden later bekendgemaakt.