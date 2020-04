Schepencollege bevestigt: bezoek aan woonzorgcentrum uitgesloten, zo’n 25 events afgelast en nog een resem andere updates Timmy Van Assche

17 april 2020

19u14 0 Oudenburg Het schepencollege van de stad Oudenburg heeft de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad overgenomen in de lokale besluitvoering. “Bijkomende maatregelen en de versoepeling van enkele beslissingen zullen de komende tijd wekelijks volgen, als stad gaan we dit van zeer nabij opvolgen en de nodige beslissingen nemen in het welzijn van de stad en haar inwoners”, geeft burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) mee.

Zoals we eerder al schreven, worden verschillende grote evenementen in de stad geannuleerd. “Het blijft nog steeds onverstandig om met een grote massa op een kleine oppervlakte samen te komen. In afwachting van verdere richtlijnen die volgende week verwacht worden, kunnen er geen activiteiten plaatsvinden in de stad. Evenementen met een groot aantal bezoekers zijn door de Nationale Veiligheidsraad verboden, hieronder vallen het zomerfestival Elixir en de internationale rommelmarkt op 15 augustus”, zegt Dumarey. Het gaat momenteel om een 25-tal evenementen die geannuleerd worden, waaronder Friday Dance Fever (22 mei), het Romeins Weekend (31 mei-1 juni) de avondmarkt en bijhorende kermis (9 juni), Roman Duo Race (21 juni), Duck Race (21 juni), 11 juliviering (10 juli), Elixir (25-26 juli) en de internationale rommelmarkt van 15 augustus.

Duck Race wordt verplaatst naar 2021

“De Duck Race ging normaliter dit jaar een tweede editie tegemoet op 21 juni. Gezien we hier toch een 5.000-tal bezoekers verwachten, is het onverantwoord om dit te laten doorgaan. Rotary Gistel, die het liefdadigheidsfestival organiseert, deelt die mening. De organisatie mikt op najaar 2021 om opnieuw een succesvolle editie te organiseren.”

Riethove

Het stadsbestuur volgt de richtlijnen van de Vlaamse minister van Welzijn Beke (CD&V) en laat momenteel geen bezoek toe. Daar was de afgelopen dagen al flink wat inkt over gevloeid. “Eventuele bezoeken kunnen we pas toelaten, indien wenselijk, wanneer zowel de bewoners als personeelsleden in Riethove getest werden én de resultaten binnen zijn. Samen met de burgemeester heb ik vorige week een brief overgemaakt aan het kabinet van minister Wouter Beke met de vraag om WZC Riethove ook prioritair van testmateriaal te voorzien”, zegt bevoegd schepen van Welzijn Romina Vanhooren (Open Vld). “Hoe dan ook werden vijf bewoners intussen getest door de huisarts of in het ziekenhuis, en alle resultaten waren negatief. Voor ons een teken dat wij een goed beleid voeren.”

Sport- en jeugdkampen

Over de jeugd- en sportkampen van deze zomer worden er voorlopig nog geen beslissingen genomen. Schepen van Onderwijs en Sport Ulrike Vanhessche (sp.a): “Het is nog even afwachten tot minstens volgende week op welke manier de scholen zullen heropstarten. Daarbij komt dat indien heel wat ouders de komende weken terug aan het werk moeten, ze opvang voor hun kinderen nodig zullen hebben in de zomervakantie. Afhankelijk daarvan zullen we richtlijnen krijgen om de sport- en jeugdkampen al dan niet te laten doorgaan. We zullen hierover dan ook meteen communiceren van zodra we meer weten.”

Recyclagepark

Het recyclagepark ging begin april opnieuw open onder strenge voorwaarden, deze worden aangehouden met uitzondering dat betalende fracties vanaf 21 april opnieuw toegelaten zijn. “Sinds de heropening van het recyclagepark verloopt de werking vlot, door de uitbreiding van de openingsuren zijn de bezoek veel meer gespreid", geeft schepen Gino Dumon (sp.a) mee. “Vanaf 21 april mogen de volgende betalende afvalfracties, zoals bouw- en sloopafval, brandbaar afval en autobanden terug aangevoerd worden. Asbest, textiel en kringloopgoederen blijven verboden. De bezoeken aan het recyclagepark worden ook beperkt tot twee per week per gezin.”

Winkels en bibliotheek

Tuincentra worden toegevoegd tot het lijstje van essentiële zaken. In Oudenburg was tuin- en dierenspeciaalzaak Kemel-Wallyn al geopend omdat het dierenvoeder verkoopt. Ook plantenteler Watty uit Roksem mag vanaf zaterdag opnieuw de deuren open. Schepen van Lokale Economie Stijn Jonckheere (N-VA): “We hebben ervoor gezorgd dat de Oudenburgse handelaars die mogen openen voldoende ondersteuning krijgen vanuit de stad. Zo werden er stickerbollen aangeleverd om de ‘social distancing’ te bewaren. Wekelijks krijgen alle Oudenburgse ondernemers een mail met updates. We blijven de handelaars ook begeleiden bij het openen en bij de dagdagelijkse werking van hun zaak. Tot slot zal de bibliotheek vanaf 3 mei een afhaalservice aanbieden waarbij boeken ontleend en afgehaald kunnen worden.” Daarover wordt later gecommuniceerd.