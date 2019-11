Rozenkweker Lens Roses is voortaan hofleverancier Klaas Danneel

14 november 2019

20u10 0 Oudenburg Rozenkwekerij Lens Roses uit Oudenburg mag zich voortaan hofleverancier noemen. Het is één van de vijf nieuwe gebrevetteerde bedrijven op de lijst die aan ons koningshuis mogen leveren. “We zijn echt supertrots”, zeggen zaakvoerders Rudy Velle en Ann Boudolf.

De nieuwe lijst van hofleveranciers is donderdag voorgesteld. Er staan nu 123 bedrijven op, en het familiebedrijf Lens Roses uit Oudenburg is één van de nieuwe namen. “Dit is de kroon op ons werk”, glunderen zaakvoerders Rudy Velle en Ann Boudolf. “Het is een grote erkenning waarmee we hopelijk nieuwe klanten uit binnen- en buitenland kunnen aantrekken. Het is ook een grote stimulans om voort te doen op de manier waarop we bezig zijn.”

Koningin Paola

Bij Lens Roses kweken ze 850 soorten tuinrozen, en onze koninklijke familie is duidelijk fan. In de tuin van het paleis van Laken staan rozen van hier, en ook rond het koninklijk kasteel van Ciergnon. Koningin Paola is het bedrijf zelfs al komen bezoeken. “Koningin Paola is een heel geïnteresseerde plantenliefhebster”, zegt Rudy Velle nog. “We hebben al samen een wandeling gemaakt in onze rozentuin. Dan stelt ze vragen over hoe ze de rozen moet onderhouden, en wij geven haar advies.”

Op audiëntie

Lens Roses viert volgend jaar haar 150ste verjaardag en levert al jaren aan ons koningshuis, maar om ook hofleverancier te worden moet je een aanvraag indienen. Dat hebben Rudy en Ann dit jaar voor het eerst gedaan, en het is meteen gelukt. Lens Roses mag zich nu minstens vijf jaar hofleverancier noemen. Er staat ook wel een plicht tegenover: hofleveranciers moeten de kwaliteit van hun producten of diensten continu handhaven of verbeteren, ook buiten de muren van het koningshuis. Rudy Velle en Ann Boudolf zijn volgende week samen de andere nieuwe bedrijven op de lijst uitgenodigd op het koninklijk paleis. “Ik zal laten weten of we mochten blijven eten”, lacht Rudy.