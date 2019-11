Rookmelder in huis? Verwarmingsketel ok? Bezorgers van warme maaltijden voeren extra controle uit in Oudenburg Timmy Van Assche

27 november 2019

07u59 0 Oudenburg Oudenburg steunt de voorlichtingscampagne over CO-vergiftiging die Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) lanceert. Hierbij spelen de bezorgers van warme maaltijden aan huis een belangrijke rol. “ Uit de praktijk weten we dat mensen zich vaak niet bewust zijn van de gevaren van CO in huis, terwijl je met enkele praktische tips het risico op vergiftiging enorm kan reduceren”, zegt burgemeester Dumarey (Open Vld).

Heel concreet zullen de bezorgers van warme maaltijden aan huis twee vragen stellen aan de inwoner in kwestie. Laten ze hun verbrandingsinstallatie geregeld nazien door een vakman en hebben ze voldoende rookmelders in huis. Vooralsnog staan zo’n zeventig adressen op de planning. De sociale dienst van de stad neemt daarop over en zal, indien nodig, inwoners proberen te overtuigen om uit eigenbelang toch een inspectie te laten uitvoeren of rookmelders te installeren.

De oorzaak van CO-vergiftiging is een slechte afvoer van de verbrandingsgassen en een gebrek aan een goede verluchting. Een van de belangrijkste manieren om dit te voorkomen is te zorgen voor een correct geplaatste verwarmingsinstallatie die je regelmatig laat nazien en onderhouden door een vakman. “Nog te vaak wordt het onderhoud van het verbrandingstoestel uitgesteld of gewoonweg genegeerd. Dat is gevaarlijk voor de gezondheid, heeft financiële gevolgen en is nadelig voor het milieu”, stelt Anthony Dumarey. “Door een goed onderhouden installatie daalt niet alleen het risico op CO-vergiftiging, het zorgt ook voor een hoger rendement waardoor de vervuiling en het verbruik dalen. Je kan veel problemen voorkomen én tegelijkertijd geld besparen door een correct geplaatste verwarmingsinstallatie die je regelmatig laat nazien en onderhouden door een vakman.”

In Vlaanderen moeten stookinstallaties periodieke inspecties ondergaan, uit te voeren door een onderhoudstechnicus. Deze inspecties moeten jaarlijks gebeuren voor stookinstallaties op vloeibare of vaste brandstof, zoals mazout, kolen of hout, en tweejaarlijks voor gasgestookte centrale verwarmingsketels. De stad zal de Vlaamse voorlichtingscampagne die Diependaele eerder lanceerde dus ook lokaal ondersteunen.