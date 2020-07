Rondpunt in Ettelgem krijgt tijdelijk tiental parkeerplaatsen Timmy Van Assche

13u24 2 Oudenburg In het centrum van Ettelgem krijgt het rondpunt eind deze maand belijning om een tiental parkeerplaatsen te maken.

Stefanie Van Eeghem van oppositiepartij CD&V polste in de jongste gemeenteraad naar de toekomstplannen van het rondpunt. Vroeger - nu niet meer - werd die vooral gebruikt voor de bussen van De Lijn. “Onlangs werden er markeringen aangebracht op het rondpunt, dat nu al als extra parkeerruimte wordt gebruikt.”

Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) bevestigt dat de markeringen dienen om binnenkort witte lijnen aan te brengen. “Op vraag van heel wat inwoners en lokale handelaars zullen we er parkeerplaatsen inrichten. In samenwerking met de lokale politie willen we dit op een correcte manier organiseren met belijning. Het gaat om een voorlopig initiatief. Zoals eerder al aangekondigd, maken we werk van een allesomvattend masterplan voor onze deelgemeente. We willen al langer af van deze betonvlakte en ze vergroenen, terwijl we de parkeerproblematiek ook meenemen in dit dossier. Zolang het studiewerk hierover loopt, willen we met deze parkeerplaatsen een tussenoplossing bieden.” Eind deze maand worden de lijnen aangebracht.