Romeins Weekend lokt uit heel Vlaanderen volk naar Oudenburg Timmy Van Assche

10 juni 2019

17u34 0 Oudenburg Het Romeins Weekend blijft een absolute topattractie voor Oudenburg. Voor deze elfde editie zakten tussen 4.000 à 5.000 bezoekers naar de stad af.

Oudenburg pakt maar wat graag uit met haar Romeins verleden. Terecht, gezien het in de streek een van de weinige steden is die zo’n duidelijke link heeft met de klassieke oudheid en de Romeinen. Vijf authentieke re-enactmentgroepen streken neer in het Abtspark en brachten tussen de 4.000 en 5.000 bezoekers terug naar het rijkelijk verleden. Workshops, gladiatorengevechten, uiteenzettingen, spektakels en gidsbeurten kleurden het hele weekend. “Het Romeins Weekend blijft een absolute topattractie voor Oudenburg, samen met de grote rommelmarkt in augustus en de site Abdijhoeve die we in ere zullen herstellen. Het leuke festival lokt alvast volk van over heel Vlaanderen - Antwerpen en Limburg, bijvoorbeeld - naar de stad”, merkt schepen Stijn Jonckheere (N-VA) op.

“Op zondag waren er iets minder bezoekers”, zegt Wouter Dhaeze, archeoloog aan het Romeins Archeologisch Museum. “Daar zaten niet alleen de forse wind voor iets tussen, maar ook Bunkerdag, Vaderdag en de laatste communie- en lentefeesten. Op maandag hadden we tot kort na de middag met regen af te rekenen. Maar al bij al werden we van heel slecht weer gespaard. Voor volgend jaar gaan we opnieuw op zoek naar een leuk thema (dat was dit jaar girlpower, red.), nieuwe ideeën en frisse elementen. Zo blijven we van het Romeins Weekend een topevenement maken.”