Romeins Archeologisch Museum heropent pas op 1 juli Timmy Van Assche

14 mei 2020

13u55 0 Oudenburg Volgens de Nationale Veiligheidsraad mogen musea opnieuw de deuren openen. Maar in Oudenburg zal het bekende Romeins Archeologisch Museum (RAM) pas binnen anderhalve maand opnieuw bezoekers ontvangen.

Als nieuwe heropeningsdatum wordt 1 juli naar voren geschoven. “We willen in de komende anderhalve maand onder andere de bureaus opfrissen en herinrichten”, zegt cultuurschepen Stijn Jonckheere (N-VA). “Het doel is om straks de veiligheid van zowel bezoekers als personeelsleden te kunnen garanderen.” Binnenkort verschijnen er op sociale media ook promofilmpjes met Bert Gevaert. Hij is mede-inrichter van de tentoonstelling Roma Intima, die vlak voor de corona-uitbraak opende. In die filmpjes wordt de expo opnieuw onder de aandacht gebracht met het oog op heropening.