Romeins Archeologisch Museum gaat opnieuw open op 1 juli: ‘liefde en lust’ en lokale kunsten in de kijker Timmy Van Assche

23 juni 2020

17u10 0 Oudenburg Goed nieuws voor de liefhebbers van een flinke streep geschiedenis en cultuur. Het Romeins Archeologisch Museum in de Marktstraat zal vanaf woensdag 1 juli opnieuw bezoekers ontvangen. Ook de aanpalende cafetaria gaat opnieuw open. Dat laat cultuurschepen Stijn Jonckheere (N-VA) weten.

Net als andere musea moest het RAM sluiten door de coronacrisis. “Van de tijdelijke sluiting werd gebruik gemaakt om de gevel van het abtsgebouw, het gebouw waarin het museum is gehuisvest, te herschilderen", zegt Jonckheere. “De backoffice van het museum kreeg nieuwe burelen en ook de museumshop onderging een facelift. De opening van het museum gaat gepaard met de heropening van de tentoonstelling ‘Roma Intima, over liefde, lijf en lust in het Oude Rome’.” Deze expo opende kort voor het hele land in lockdown ging.

‘Roma Intima’

Tegelijk opent nog een nieuwe tentoonstelling: ‘Roderick Intima’. In het bezoekerscentrum zal een 25-tal kunstenaars van de kunstkring Roderick beeldhouwwerken, schilderijen, tekeningen en poëzie geïnspireerd op liefde en lust in het Oude Rome presenteren. “Beide tentoonstellingen zijn te bezichtigen tot en met zondag 25 oktober, tijdens de openingsuren van het museum”, zegt Jonckheere nog. De toegangsprijs voor ‘Roma Intima’ bedraagt 4 euro, maar is gratis bij een bezoek aan het museum. De tentoonstelling ‘Roderick Intima’ is gratis te bezoeken.

Beperkt aantal bezoekers

Een bezoek aan het museum of aan de tentoonstelling moet op voorhand gereserveerd worden via 059/56.84.00 of ram@oudenburg.be. “Om de veiligheid en het comfort van de bezoeker te garanderen, zal per tijdsslot maar een beperkt aantal bezoekers worden toegelaten. Twee aangepaste parcours - één voor de tentoonstellingen en één voor de museumcollectie - zorgen ervoor dat de bezoekers elkaar niet kunnen kruisen tijdens hun bezoek. Hoe dan ook, we zijn zeer blij dat het museum opnieuw kan open gaan. De tentoonstelling Roma Intima is een echte aanrader, die jammer genoeg werd onderbroken door de lockdown.”