Roman Duo Race van zondag volzet, maar komende woensdag dolle Avonturenchallenge voor jongeren Timmy Van Assche

20 juni 2019

17u38 2 Oudenburg De tweede editie van de Roman Duo Race is volzet. Voor de jeugd is er woensdag alvast een alternatief met de zogenaamde avonturenchallenge.

Domein De Kluiten is zondag vanaf 9 uur het decor voor de Roman Duo Race, een obstakelloop van 4 of 8 kilometer voor duo’s. Vorig jaar schreven 84 koppels zich, maar dit jaar zijn er dan maar liefst 120. Daarmee is het evenement volzet. Van die 120 deelnemende duo’s zijn er veertig inschrijvingen in de nieuwe categorie ouder-kind. Via het nummer 059/56.84.47 werd wel een reservelijst aangelegd.

Jongeren die zondag niet kunnen deelnemen, moeten niet treuren. Want woensdag 26 juni is er de Avonturenchallenge voor de jeugd. Stel een groepje van drie personen samen en kom naar naar domein De Kluiten voor een namiddag vol uitdagingen. “In groepjes van drie moeten zes proeven afgelegd worden, zoals een hindernissenparcours, echte gocartrace, waterproef, behendigheidstest, een verrassingsproef en tot slot een bikerun. “Samenwerking en teamspirit staan centraal”, zegt schepen Ulrike Vanhessche (sp.a). “Ideaal dus voor een leuke activiteit voor een sportclub, een jeugdbeweging of een namiddagje fun met vrienden of klasgenoten.” Alle kinderen en tieners geboren tussen 2004 en 2009 worden om 13.30 uur aan de start verwacht. Deelnemen kost 12 euro per team. Inschrijven kan nog tot maandag 24 juni via www.oudenburg.be/avonturenchallenge.