Romaans kerkje vormt decor voor eerste ‘Reveil’ in Oudenburg Timmy Van Assche

25 oktober 2019

13u06 2 Oudenburg Op 1 november doorbreekt de non-profitorganisatie Reveil over heel Vlaanderen tussen 17 en 18 uur de stilte op zo veel mogelijk begraafplaatsen met intieme muziek en lokale verhalen. Oudenburg staat voor het eerst op de planning met een mooie affiche in deelgemeente Ettelgem.

In Oudenburg brengen Dries Gilliaert, Janne Knockaert, Roos Velle en Olivia Red in het Romaanse kerkje van Ettelgem een intiem samenspel van poëzie, zang en muziek. Het kerkhof wordt ondertussen ondergedompeld in een warme gloed van fakkels. Een heerlijk warm drankje zorgt voor een mooie afsluiter van de avond.”Het is de eerste maal dat Oudenburg meedoet met Reveil”, geeft cultuurschepen Stijn Jonckheere (N-VA) mee. “Meer en meer mensen hebben er behoefte aan om meer te doen op 1 november dan alleen een bloem neer te leggen. Reveil zorgt ervoor dat mensen dichter bij elkaar worden gebracht.” Het evenement is gratis. Alle info: 059/56.84.00 of ram@oudenburg.be.