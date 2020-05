Rode Kruis organiseert bloedinzameling: “Dit is belangrijk, zeker nu alle ziekenhuisactiviteiten heropstarten” Timmy Van Assche

13 mei 2020

20u18 4 Oudenburg De Rode Kruis-afdeling van Oudenburg-Jabbeke organiseert op vrijdag 22 mei en woensdag 27 mei een bloedinzameling. De locatie is dit keer sporthal Ter Beke.

De actie vindt niet plaats in cultuurcentrum Zuidpoort, maar in de grotere sporthal in de Bekestraat om de regels rond social distancing te kunnen respecteren. Op vrijdag kan je er terecht tussen 17 en 20 uur, op woensdag tussen 16.30 en 20 uur. “Tijdens het bloed geven wordt uiteraard rekening gehouden met de nodige veiligheidsvoorschriften”, laat afdelingsvoorzitter Patrick Vandenbroele weten. “Het is bijzonder belangrijk dat verder bloed wordt ingezameld, zeker nu alle ziekenhuisactiviteiten heropstarten. Elke bloedgever vanaf 18 jaar tot 66 jaar is welkom. Wie ouder is ook, op voorwaarde dat hij in de drie jaar voor z’n 66ste is blijven bloed geven.” De voorraad voor de bloedtypes O negatief, A negatief, B negatief en AB negatief moet zeer dringend aangevuld worden, zo laat het Rode Kruis weten. Maar ook de voorraden van bloedtypes O positief en AB positief zijn klein. Wie dat wil, kan zich vooraf inschrijven via https://donorportaal.rodekruis.be.