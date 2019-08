Renovatie Abdijhoeve half september van start,

in samenwerking met leerlingen SBSO Ter Zee Bart Boterman

19 augustus 2019

17u44 2 Oudenburg Half september gaan de renovatiewerken aan de site van de Abdijhoeve officieel van start. Tijdens deze eerste fase worden de gevels aangepakt. “De stad gaat hiervoor een samenwerking aan met SBSO Ter Zee uit Oostende. De leerlingen zullen de gevels kaleien”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). In het hoofdgebouw van Abdijhoeve komt op termijn een nieuw stadhuis, ceremoniezaal en horeca.

“In overleg met monumentenzorg is beslist om de gevels van het hoofdgebouw te ontdoen van verf en de scheuren en zwakke plekken te herstellen. Dat doet een private firma. Daarna zullen de leerlingen van Ter Zee uit Oostende de gevels kaleien. Dat doen ze onder toezicht van ervaren stagebegeleiders om de kwaliteit te garanderen. De samenwerking met de school laat ons toe kostenefficiënt te zijn en voor hen is het een opportuniteit”, duidt burgemeester Anthony Dumarey. De Abdijhoeve is een beschermd monument gebouwd in 1671.

“Ondertussen worden de plannen voor de renovatie van de binnenkant van het hoofdgebouw verder concreet gemaakt. Er komt een stadhuis met ceremoniezaal, een ontbijthuisje en een restaurant. De concessievoorwaarden voor uitbaters worden begin september beslist. Het is de bedoeling dat de horeca in 2021 kan starten”, gaat de burgemeester verder. Jaarlijks kan de stad rekenen op 90.000 euro subsidie.

2.5 miljoen euro

De stad schat dat de renovatie van de volledige site zal oplopen tot 2,5 miljoen euro. “In latere fases worden ook het koetshuis, de Arnolduszaal en beschermde duiventil gerestaureerd. De renovatie en de aanpak van de Abdijhoeve was vanaf dag een de grootste belofte van deze bestuursploeg. Het is onze intentie om de volledige site te restaureren binnen deze legislatuur. Een grote subsidie is pas vanaf 2025 mogelijk. Daar kunnen we niet op wachten”, besluit Dumarey.