Reisweg van enkele buslijnen in het centrum van Oudenburg verandert vanaf maandag Timmy Van Assche

18 april 2020

18u22 18 Oudenburg Op maandag 20 april wijzigt de reisweg van enkele lijnen in het centrum van Oudenburg. Hierdoor verdwijnt de halte ‘Oudenburg Plaats’ en komt er een nieuwe halte in de Weststraat ter hoogte van het politiekantoor. Dat laten zowel het stadsbestuur als vervoermaatschappij De Lijn weten.

“Met de aanpassing zorgen de stad en De Lijn voor een veiligere en vlottere doortocht doorheen Oudenburg”, klinkt het. Lijn 21 (Oostende-Oudenburg-Westkerke-Eernegem), lijn 22 (Oostende-Oudenburg-Ettelgem-Westkerke) en lijn 23 (Oostende-Oudenburg-Westkerke) rijden via de Zandvoordsestraat, Weststraat en Hoogstraat van of naar Eernegem, Ettelgem Westkerke en Oostende. Er komt voor deze lijnen een nieuwe halte Oudenburg Stadhuis in de Weststraat ter hoogte van het politiekantoor. De haltes Oudenburg Plaats en Oudenburg Sint-Pieterstraat verdwijnen. Op lijn 22 komt er een nieuwe halte bij aan het dienstencentrum Riethove. De reisweg van lijn 54 (Oostende-Oudenburg-Jabbeke-Brugge) blijft behouden, maar er komen nieuwe haltes ter hoogte van Riethove en de Abdijhoeve. Op- en afstappen op avondlijn 82 (Oostende-Zandvoorde-Oudenburg) doe je voortaan aan de nieuwe halte Oudenburg Stadhuis, gezien de haltes Plaats en Sint-Pietersstraat verdwijnen.