Reglement lokaal dienstencentrum bekend: vanaf juli kunnen polyvalente zaal en lokalen gehuurd worden Timmy Van Assche

20 juni 2019

17u44 0 Oudenburg Tijdens de gemeenteraad werd het nieuwe gebruiksreglement van lokaal dienstencentrum Biezenbilk goedgekeurd. Na de opening van de zaal op 5 juli kan de zaal voor verschillende gebruikers worden verhuurd.

De nadruk ligt op socio-culturele activiteiten zoals voordrachten, cursussen en demonstraties. “Dit kan zowel door Oudenburgse verenigingen, particulieren als niet-Oudenburgnaars worden georganiseerd", zegt schepen Romina Vanhooren (Open Vld). “Er zijn twee leslokalen, waarvan eentje met keuken, en een grote polyvalente ruimte ter beschikking. De polyvalente zaal kan bovendien ook opgedeeld worden in een grote en kleine ruimte.” Nieuw is ook dat de verschillende zalen gedurende een zeer korte periode, namelijk vier uur, kunnen worden gehuurd. “Dat betekent dat zowel in de voormiddag, namiddag als avond een andere activiteit in de zalen zal kunnen plaatsvinden. Uiteraard is ook langere verhuur mogelijk. Commerciële activiteiten zijn daarentegen niet toegelaten.”

Korting

“Met deze nieuwe polyvalente ruimte en leslokalen kunnen we nog meer ruimtes te huur aanbieden aan het publiek - een echte meerwaarde”, voegt schepen Ulrike Vanhessche (sp.a) eraan toe. Concreet betalen Oudenburgse huurders per vier uur 40 euro voor de polyvalante zaal of 10 euro voor een lokaal, niet-Oudenburgnaars 80 euro of 20 euro. “Vanaf het tweede gebruik door dezelfde vereniging, instelling of particulier tijdens een lopend kalenderjaar, wordt het tarief voor het gebruik van de polyvalente zaal bovendien gehalveerd. Zo willen we iedereen stimuleren om nog meer activiteiten in Oudenburg te organiseren.” Lokale huurders die alle ruimtes willen afhuren, betalen 65 euro per vier uur, niet-lokale huurders 130 euro per vier uur. Het stadsbestuur zal ook een erkenningsaanvraag indienen om subsidies te bekomen. Het reglement en bijhorende informatie komen binnenkort online. Aanvragen zullen via de coördinatrice van het lokaal dienstencentrum Brigitte Verburgh worden ingediend.