Regenboogzebrapad om holebigemeenschap te steunen duikt nu al op in Oudenburg Timmy Van Assche

24 maart 2020

15u51 0 Oudenburg Vlak voor woonzorgcentrum Riethove in de Ettelgemsestraat is nu een regenboogzebrapad te bewonderen. Zo laat de stad Oudenburg zien dat ze haar holebigemeenschap een warm hart toedraagt.

Tijdens de gemeenteraad van 14 november werd het voorstel van raadslid Jens Balliere (Open Vld) om een regenboogzebrapad aan te leggen unaniem goedgekeurd. “Hierbij worden de kleuren van de regenboog geschilderd tussen de bestaande witte markeringen. Het geeft erkenning aan onze holebigemeenschap”, zegt Balliere. “Als streefdatum had ik 17 mei gesuggereerd, de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie. Maar omdat er door de coronacrisis veel minder volk op de baan is, werd het zebrapad nu al aangebracht. Het brengt ook kleur in deze donkere dagen.”

Zinloos geweld

Een regenboogzebrapad blijft rechtsgeldig en conform de wegcode. “Een zebrapad verbindt wegen, net zoals verdraagzaamheid mensen verbindt. De kleurrijke strepen in het centrum van onze stad kunnen ons doen herinneren aan het zinloos geweld dat er nog elke dag is in de wereld tegen holebi’s”, geeft het raadslid nog mee. Schepen van Diversiteit en Gelijke kansen Ulrike Vanhessche (sp.a): “Hoe meer zichtbaar de holebigemeenschap wordt, hoe gemakkelijker het wordt voor holebi’s om uit de kast te komen. We zorgen voor een positief klimaat in Oudenburg en dit uiteraard niet enkel op 17 mei, maar iedere dag.” In 2017 werden al regenboogzebrapaden in Brussel aangelegd, in 2018 in Hasselt en vorig jaar in Mechelen. Ook Koksijde stemde al met het initiatief in.