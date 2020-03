Recyclagepark heropent onder strikte maatregelen Timmy Van Assche

31 maart 2020

17u03 2 Oudenburg Onder strikte voorwaarden mogen de lokale recyclageparken opnieuw openen. Zo ook in Oudenburg, waar het stadsbestuur ook oproep tot gezond verstand. “We doen een geste naar de inwoners, die al drie weken lang hun afval hebben moeten stockeren.”

“We zagen de voorbije weken het sluikstorten toenemen en ook wisten mensen niet langer waar naartoe met hun groen- en tuinafval”, begint schepen van Milieu Gino Dumon (sp.a). “Gelukkig hebben we de ophaling van restafval, pmd en karton kunnen blijven garanderen. Hierdoor verwacht ik geen overrompeling op ons recyclagepark. Vanaf dinsdag 7 april mag het opnieuw de deuren openen, weliswaar onder strenge maatregelen. Zo moeten de ‘social distancing’-regels van minstens anderhalve meter gerespecteerd worden. Daardoor mogen tegelijk slechts zeven bezoekers in het recyclagepark zijn. We roepen inwoners dan ook op om alleen te komen. Wanneer er toch wachtrijen ontstaan, zijn de mensen verplicht om in hun wagen te wachten. Om alles ordelijk te laten verlopen, is het recyclagepark enkel te bereiken vanuit de Nieuwstraat, wegrijden gebeurt via de Bekestraat. Verkeer in de omgekeerde richting wordt niet toegelaten.”

Hele dag open

De werking van het recyclagepark wordt uitgebreid tot en met 19 april. “Tijdens de reguliere openingsdagen, , namelijk alle dagen behalve zondag en maandag, zullen we een hele dag geopend zijn van 9 tot 16.30 uur”, geeft burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) mee. “Op deze manier willen we de bezoekers zo veel als mogelijk spreiden. Fysiek contact moet op elke mogelijke manier worden vermeden, onder meer tijdens het nakijken van identiteitskaarten. Daarom zijn tot 19 april enkel niet-betalende fracties toegelaten, waardoor betaalverrichtingen worden vermeden. Betalende fracties zoals asbest, bouwafval of brandbaar afval, mogen gedurende deze periode niet aangeleverd worden. Met deze maatregelen doen we een geste naar onze inwoners, die drie weken lang hun afval hebben moeten stockeren. Tegelijk wil ik een warme oproep doen om het gezond verstand te blijven gebruiken. Het is niet de bedoeling dat er een stormloop richting het recyclagepark komt. Daarom wordt er op de website een overzicht geplaatst van de uren waarop het er doorgaans rustig is. Indien we zien dat er misbruik wordt gemaakt van deze maatregelen zullen deze worden teruggeschroefd.”