Politiezone Kouter koopt ‘speed pedelec’ aan: “Snel en wendbaar voor patrouilles op jaagpaden” Timmy Van Assche

05 augustus 2019

16u29 0 Oudenburg De politiezone Kouter, waartoe Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Oudenburg en Torhout behoren, heeft een speed pedelec aangekocht. Daarmee wil de politie onder meer vlot kunnen patrouilleren op de vele jaagpaden in het noorden van de politiezone.

“Het uitgestrekte gebied in het noorden van de politiezone telt vele jaagpaden langs waterwegen in Oudenburg, Gistel en Jabbeke leent zich bijzonder goed om met de fiets aan te doen. De speed pedelec haalt bij noodzaak een snelheid van 45 kilometer per uur en is bovendien zeer wendbaar”, laat de politie weten. “Behalve patrouille voor het water – en fietstoerisme wordt de fiets straks ook een vaste verschijning in het straatbeeld tijdens de talrijke evenementen. De fiets werd alvast enthousiast verwelkomt bij de wijkpolitie Oudenburg”, laat plaatselijke burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) weten. “Als hoofd van de lokale politie ben ik blij dat onze lokale politie Kouter de middelen kreeg voor een speed pedelec. Voor interventie langs het kanaal Oostende-Brugge of zelfs gewoon in ons centrum zal het zeker en vast zijn meerwaarde bewijzen.” De aankoopprijs bedraagt 3.800 euro.