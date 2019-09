Plassendalebrug binnenkort afgesloten

omdat toplaag wordt vernieuwd Timmy Van Assche

02 september 2019

17u25 11 Oudenburg Tijdens de week van 9 september zal de Vlaamse Waterweg onderhoudswerken uitvoeren aan de Plassendalebrug, die de Stationstraat met de Oudenburgsesteenweg verbindt. Tijdens de werkzaamheden zal de brug niet toegankelijk zijn en moet er een omleiding gevolgd worden.

“De Vlaamse Waterweg, die instaat voor het onderhoud van de burg, verwittigde ons vorige week dat de toplaag van de Plassendalebrug vervangen moet worden”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Tijdens deze werkzaamheden zal de brug niet toegankelijk zijn en een omleiding gelden langs de Zandvoordsestraat in Oudenburg en de Stationstraat in Zandvoorde. Omdat deze verbindingsweg tussen Oudenburg en Oostende door heel wat inwoners dagelijks gebruikt wordt, is er bij de Vlaamse Waterweg aangedrongen op de spoedige afhandeling van de werken. Doordat de werken enkel het vervangen van de toplaag inhouden, zal dit slechts twee dagen duren.”