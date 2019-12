Pientere jongens en meisjes krijgen diploma Techniekacademie toegestopt Timmy Van Assche

13 december 2019

16u22 0 Oudenburg Zo’n twintig jonge deelnemers aan de Techniekacademie kregen hun welverdiend diploma toegestopt.

De Techniekacademie is een initiatief dat kinderen van 10 tot 12 jaar onderdompelt in de wereld van techniek en STEM. In hun vrije tijd werden de Oudenburgse leerlingen uit het vijfde of zesde leerjaar uitgedaagd om problemen uit hun leefwereld op te lossen met techniek. Twee mentoren stonden in voor de begeleiding. De kinderen werden gedurende twaalf woensdagnamiddagen uitgedaagd rond zes concrete projecten: ze maakten een periscoop, memohouder, badproducten en een deurmatalarm, ze programmeerden een zelfrijdend wagentje en bouwden een flatgebouw met windturbine. “Via de Techniekacademie maken we plaats voor het talent van kinderen, zodat ze hun eigen ding kunnen doen”, zegt schepen Ulrike Vanhessche (sp.a). “Voor de leerlingen van het derde en vierde leerjaar start vanaf woensdag 12 februari 2020 een nieuwe reeks Junior Techniekacademie.” Inschrijven kan via www.techniekacademie-oudenburg.be/junior. De Techniekacademie is een erkende Vlaamse STEM-academie en is een initiatief van Hogeschool VIVES in samenwerking met het stadsbestuur.