Phaedra (19) post honderden briefjes om hulp aan te bieden: “Ik doe dit vooral voor ‘bomma’ en haar leeftijdsgenoten” Timmy Van Assche

21 maart 2020

16u28 8 Oudenburg In Oudenburg heeft het stadsbestuur het vrijwilligersplatform ‘Oudenburg Helpt’ opgericht. Maar dat betekent niet dat de inwoners zelf geen initiatief meer nemen. Sterker nog: de 19-jarige Phaedra Delaere heeft in haar wijk honderden briefjes uitgedeeld om hulp aan te bieden in deze coronatijden.

Het project van Phaedra bestaat uit twee delen. Enerzijds buste ze samen met haar vriend Kris Soete 160 briefjes in haar wijk rond de Ettelgemsestraat met daarop haar contactgegevens. Mensen kunnen op die manier Phaedra bereiken met de vraag een kleine boodschap te doen. Anderzijds verdeelden zij en haar vriend nog eens honderden briefjes met daarop een rood en groen logo, waarop mensen hun telefoonnummer kunnen noteren. Vervolgens hangen bewoners het logo aan de voorruit: wie het rode blaadje uithangt, geeft aan hulp nodig te hebben. En wie het groene blad uithangt, toont aan hulp te kunnen bieden.

Bomma

“In Oudenburg wonen toch redelijk wat oudere mensen”, begint de studente orthopedagogie. “Op deze manier wil ik mijn steentje bijdragen. Zo heb ik al de vraag gekregen om iemands naaiwerk te gaan ophalen bij een vriendin. Intussen stuurt ook de Oudenburgse huisarts Stern Bossier mensen met hulpvragen naar mij door. Nee, ik ben niet bang om tijdens het helpen besmet te geraken. Ik draag handschoenen en heb steeds handgel bij me. Een mondmasker draag ik niet, want het zijn de mensen in de zorgsector die dit veel harder nodig hebben dan ik. Weet je, ik doe dit ook voor mijn overgrootmoeder Marie-Louise en haar leeftijdsgenoten. ‘Bomma’ is nu 88 jaar en kan best wat hulp gebruiken. Zij is voor mij een extra motivatie.” Intussen worden de rood-groene blaadjes over een groot stuk van Oudenburg verdeelt. Phaedra krijgt daarbij ook de steun van burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) en drukkerijen Meseure en Devlieghere uit Oudenburg, die uit solidariteit gratis blaadjes ter beschikking stellen. Meer info: 0470/266.200.